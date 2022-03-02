Son dakika Trabzonspor haberleri... Lider 'Fırtına' gibi esiyor! Vitor Hugo - Edgar Ie yokken gol yemedi!

Trabzonspor'un iki yıldız stoperi Edgar Ie ve Vitor Hugo sakatlıkları nedeniyle sezonu kapattı.
Bordo-Mavililer'in tecrübeli oyuncusu Edgar Ie, 21 Aralık'ta Altay ile oynanan karşılaşmada çapraz bağlarını koparttı. Devre arasında da sözleşmesi feshedildi.
Brezilyalı stoper, Vitor Hugo ise Antalyaspor ile oynanan kupa maçında dizinden sakatlandı. En az 3-4 ay sahalardan uzak kalacak.
Trabzonspor'un stoper rotasyonunda Stefano Denswil, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan ve Taha Altıkardeş yer alıyor.