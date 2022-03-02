Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 02.03.2022 14:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.03.2022 14:56
    ABONE OL

    Son dakika Trabzonspor haberleri... Lider 'Fırtına' gibi esiyor! Vitor Hugo - Edgar Ie yokken gol yemedi!

    Spor Toto Süper Lig’in ezici puan farkıyla lideri konumunda olan Trabzonspor’un iki stoperi Edgar Ie ve Vitor Hugo sezonu kapattı. İki yıldız oyuncunun sakatlığı sonrasında büyük bir endişeye kapılmıştı. Ancak eldeki veriler şimdilik endişeye gerek olmadığını ortaya koyuyor. Karadeniz Fırtınası Süper Lig’de 17 puan farkla lider. Kalan 11 haftada kredisi olduğu için sakatlıklardan fazla etkilenmeyecek gibi görünüyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Fırtına gibi esiyor! 2 yıldız stoperi yok ama gol yemedi

    Trabzonspor'un iki yıldız stoperi Edgar Ie ve Vitor Hugo sakatlıkları nedeniyle sezonu kapattı.

    Bordo-Mavililer'in tecrübeli oyuncusu Edgar Ie, 21 Aralık'ta Altay ile oynanan karşılaşmada çapraz bağlarını koparttı. Devre arasında da sözleşmesi feshedildi.

    Brezilyalı stoper, Vitor Hugo ise Antalyaspor ile oynanan kupa maçında dizinden sakatlandı. En az 3-4 ay sahalardan uzak kalacak.

    Trabzonspor'un stoper rotasyonunda Stefano Denswil, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan ve Taha Altıkardeş yer alıyor.

        Bordo-Mavililer, bu sezon Denswil ve Hüseyin Türkmen tandemiyle çıktığı iki maçı gol yemeden tamamladı. Fırtına, Başakşehir ile golsüz berabere kalırken, Yeni Malatyaspor'u da 1-0 mağlup etti.

        Trabzonspor taraftarı, Edgar Ie'den sonra Vitor Hugo'nun da sezonu kapatması sonrasında büyük bir endişeye kapılmıştı. Ancak eldeki veriler şimdilik endişeye gerek olmadığını ortaya koyuyor.

        Karadeniz Fırtınası Süper Lig'de 17 puan farkla lider. Kalan 11 haftada kredisi olduğu için sakatlıklardan fazla etkilenmeyecek gibi görünüyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ten renklerimiz nedeniyle ırkçılığa uğradık
        Haberler Spor Son dakika Trabzonspor haberleri... Lider 'Fırtına' gibi esiyor! Vitor Hugo - Edgar Ie yokken gol yemedi!
            SON DAKİKA