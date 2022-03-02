Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 02.03.2022 12:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.03.2022 12:16
    ABONE OL

    Galatasaray Adası ile ilgili Yargıtay'dan yeni karar

    İstanbul Boğazı'ndaki Galatasaray Adası ile ilgili işletmecinin tahliyesine yönelik verilen kararı Yargıtay onadı. Kararla ilgili resmi sitesinden açıklama yapan Galatasaray, "Hukukun üstünlüğünü tescilleyen, haklının er ya da geç mutlaka üstün geleceğini bir kez daha kanıtlayan bu karar, Galatasaray camiasının zaferidir." açıklamasında bulundu.

    Galatasaray Adası ile ilgili Yargıtay’dan yeni karar

    Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası işletmecisinin adayı tahliyesi konusunda İstanbul 22. İcra Hukuk Mahkemesinin kulüp lehine verdiği kararının Yargıtay tarafından onandığını açıkladı.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kararın sarı-kırmızılı camiaya hayırlı olması dilenerek, "Hukukun üstünlüğünü tescilleyen, haklının er ya da geç mutlaka üstün geleceğini bir kez daha kanıtlayan bu karar, Galatasaray camiasının zaferidir. Hukuki sürecin her aşamasında emek veren tüm paydaşlarımıza teşekkürü borç biliyoruz." ifadelerine yer verildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamı
    Haberler Spor Galatasaray Adası ile ilgili Yargıtay'dan yeni karar
        SON DAKİKA