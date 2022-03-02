Sivasspor-Karagümrük maçı A Spor Canlı yayın izle

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Sivasspor, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan mücadelede 90 dakikada eşitlik olması durumunda 15'er dakikalık iki uzatma oynanacak. Burada da eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları turu geçen takımı belirleyecek.

İLK 11'LER

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Erdoğan, Camara, Appindangoye, Ziya, Hakan, Cofie, Felix, Kayode, Gradel, Yatabare

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Salih, Burak, Biraschi, Caner, Biglia, Jimmy, Bistrovic, Toure, Borini, Ahmed Musa

ASpor CANLI YAYIN





KUPADA İLK RANDEVU

Sivasspor ile Fatih Karagümrük; oynanan karşılaşma ile birlikte Ziraat Türkiye Kupasında ilk kez birbirlerine rakip olacak. Daha önce Süper Lig ve Türkiye 2. Lig'inde karşı karşıya gelen ekipler, kupada hiç karşılaşmamıştı.







FATİH KARAGÜMRÜK KUPAYA 4. TURDAN BAŞLADI

Fatih Karagümrük kupa macerasına 4. turdan başladı. Bu turda Sarıyer'i 2-0 ile geçen Karagümrük, 5. Tur'da Bodrumspor'u 4-0 yenerek tur atladı ve son 16 Turuna kaldı. Karagümrük, Son 16 Turunda ise Süper Lig temsilcisi Konyaspor'u 5-4 yenerek çeyrek finale kaldı. Karagümrük, Süper Lig'de oynadığı 27 müsabakada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda topladığı 39 puanla 9. sırada bulunuyor. Bu maçlarda 33 gol atarken, kalesinde 36 gol gördü.



ARDA KARDEŞLER YÖNETİYOR

Sivasspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanan mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Samet Çavuş yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.