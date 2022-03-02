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    Moldova ekibinin hocası istifa edip Ukrayna'ya koştu

    KGB’den ayrılan Ruslar tarafından kurulan Moldova ekibi Sheriff'n teknik direktörü Yuriy Vernydub görevinden istifa edip Ukrayna ordusuna katıldı. Vernydub, “Ukrayna’yı savunmak için hazırım”dedi.

    Sheriff’i bıraktı orduya katıldı

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Moldova ekibi FC Sheriff'in teknik direktörü Yuriy Vernydub, Ukrayna'ya destek için silahlı kuvvetlere katıldı. Vernydub, Telegram'da üzerinden yayın yapan Zaryalug'a açıklamalarda bulundu. 56 yaşındaki isim, "Silahlı Kuvvetlere katıldım. Şu ana kadar bir topçu tugayı haline getirildik. Ne zaman sahaya sürüleceğimizi bilmiyorum. Belki bugün ya da yarın... Nerede olduğu da bilinmiyor. Sadece sıradayım ve Ukrayna'yı savunmak için hazırım" ifadelerini kullandı. Vernydub, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Real Madrid'i takımının yenmesiyle gündeme damgasını vurmuştu. Dinamo Moskova'nın Ukrayna'lı yardımcı antrenörü Andriy Voronin de görevinden istifa edip Rusya'dan ayrıldı. Voronin "Moskova, Avrupa tarafından tamamen bloke edilmeden önce ayrıldık. Ama Düsseldorf'a inemezdik. Bu nedenle Amsterdam üzerinden uçtuk. Babam yeni ameliyat olmuştu. Şimdi kayınvalidem, eşim ve çocuklar buradalar. Küçükler zaten Moskova'daki Alman okuluna gitmişlerdi. Ama şu an tabi okul önemli değil. Dört gündür gerçekten iyi değilim. Kötü durumdayım. Memleketimden fotoğrafları, haberleri gördükçe... Hepsi bir korku filmi kadar gerçek dışı. Söyleyecek hiçbir sözüm kalmadı" ifadelerini kullandı. Bu arada Lokomotiv Moskova'yı çalıştıran Alman teknik direktör Markus Gisdol, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.



    TOPÇU BİRLİĞİNE KATILDI
    Moldova ekibi Sheriff'teki görevinden ayrılan Ukraynalı teknik direktör Yury Vernydub, memleketinde orduya katıldı. Askeri üniformayı üzerine geçiren Vernydub, topu birliğine dahil oldu.

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