Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz umut veren açıklamalarda bulundu! "Portekiz’e zorluk çıkaracağız"

Dünya Kupası elemeleri play-off turunda Portekiz ile oynayacağımız maç için geri sayım sürerken, Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan iddialı açıklamalar geldi.
ALMAN MODELİ OLMAZ
Lig Radyo'ya konuşan Alman hoca, "Türk futbolunun daha iyi olması için akademi sistemi şart. Okul-futbol işbirliği şart! Türkiye'ye Alman modeli getiremezsiniz. Başka bir ülkenin birebir modeli olmaz. Hangi ülke neler yapıyor bakıp senin kendini adapte edebileceğin bir durum üretmen gerekiyor" dedi. Portekiz maçıyla ilgili görüşünü paylaşan Kuntz, "Portekiz maçı ile ilgili şu sözü verebilirim... Onlara kesinlikle zorluk çıkartacağız! Dünya Kupası'na gidersek ayrı bir kadro planlaması, elenirsek Euro 2024 için ayrı bir planlama yaptık. Her iki ihtimal için de planlarımız mevcut" ifadesini kullandı.
EN AZ 12 KİLOMETRE!
Kuntz, "Avrupa ile mücadele etmek için 12 KM'den az koşamayız. Sıralamada 39'larda olmamızın sebeplerinden biri de bu. Milli takımdaki oyuncular elit seviyedeki dünya kulüplerinin koşu ve sprint mesafesine ulaşmak zorundalar." yorumunu yaptı. Almanya'nın başına geçen meslektaşı Hansi Flick'i de öven genç teknik adam, "Flick doğru seçim" dedi.