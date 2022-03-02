Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz umut veren açıklamalarda bulundu! "Portekiz’e zorluk çıkaracağız"





ALMAN MODELİ OLMAZ

Lig Radyo'ya konuşan Alman hoca, "Türk futbolunun daha iyi olması için akademi sistemi şart. Okul-futbol işbirliği şart! Türkiye'ye Alman modeli getiremezsiniz. Başka bir ülkenin birebir modeli olmaz. Hangi ülke neler yapıyor bakıp senin kendini adapte edebileceğin bir durum üretmen gerekiyor" dedi. Portekiz maçıyla ilgili görüşünü paylaşan Kuntz, "Portekiz maçı ile ilgili şu sözü verebilirim... Onlara kesinlikle zorluk çıkartacağız! Dünya Kupası'na gidersek ayrı bir kadro planlaması, elenirsek Euro 2024 için ayrı bir planlama yaptık. Her iki ihtimal için de planlarımız mevcut" ifadesini kullandı.