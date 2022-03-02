G.Saray’ın yeni sezon için yaptığı müthiş plan ortaya çıktı! Cimbom'dan Kayky bombası





SOL AYAĞI ÇOK ETKİLİ

Alınan bilgilere göre İngiliz devi sezon başında Fluminense'den 10 milyon Euro'ya transfer ettiği ve geleceğin Neymar'ı olarak gösterilen 18 yaşındaki yıldızı tecrübe kazanması adına kiralama kararı aldı. Sarı- Kırmızılılar'ın bu gelişme sonrası atağı kalktığı ve Manchester City ile temasa geçtiği belirlendi. Teknik direktör Domenec Torrent'in de eski çalışma arkadaşı Pep Guardiola'yı arayarak Kayky'nin transferi konusunda görüşme yaptığı belirlendi. Brezilya futbolunun en önemli genç yetenekleri arasında gösterilen Kayky sağ kanatta görev yapıyor. 1.75 boyunda olan Sambacı sol ayağı ve tekniğiyle ön plana çıkıyor.