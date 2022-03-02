Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır Ukraynalı çocukları unutmadı: Buraya galibiyet fotoğrafı koymak isterdim

    Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır Ukraynalı çocukları unutmadı. Başarılı file bekçisi, “Galibiyet fotoğrafı koymak isterdim” diye yazdı. İşte sizler için derlediğimiz 2 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Buraya galibiyet fotoğrafı koymak isterdim

    Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Altay Bayındır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rusya'nın Ukrayna saldırısına tepki gösterdi. Ukraynalı çocukların olduğu bir fotoğrafı paylaşayan yıldız eldiven, "Galibiyet fotoğrafı koymak isterdim buraya. Bir kurtarış anı belki. Ama hayata tutunmaya; bombalardan kurtulmaya çalışan çocuklar varken çok zor." ifadelerini kullandı. Altay Bayanrdır'ın yaptığı paylaşım hem Türk hem de Ukraynalılar tarafından büyük beğeni topladı.



    İŞTE O FOTOĞRAF
    Altay Bayındır'ın savaşta atılan bombalardan korunmaya çalışan Ukraynalı çocukların yer aldığı fotoğrafı paylaşması sosyal medyada olay oldu. Savaşın çirkin yüzü bir kere daha masum çocuklar üzerinden gösterildi.



    EUROLE AGUE KARARI FENER'İ VURUR
    CSKA, Unıcs Kazan ve Zenit'in maçları askıya alındı. Rus takımarlının tüm maçları oynanmamış kabul edilirse F.Bahçe'nin 2'si deplasmanda 3 giabliyeti silinecek. THY Euroleague'de yer alan 3 Rusya takımı olan CSKA Moskova, Zenit ve UNICS Kazan'ın, Euroleague katılımı askıya alındı. Bu karardan daha da önemlisi ise eğer Rusya-Ukrayna arasındaki durum düzelmez ise bu üç takımın bu sezon oynadığı maçların oynanmamış sayılacak olması ihtimali. Bu durumda Fenerahçe Beko'nun Rus takımlarına karşı aldığı 3 galibiyet silinecek. Bu durumda F.Bahçe 10. sıradan 9. sıraya yükselse de sonraki fikstüre bakıldığıda F.Bahçe dezavantajlı gibi gözüküyor.



        HEDEF 15 YIL SONRA BİR İLK
        Bu akşam Kayseri ile karşılaşacak olan Beşiktaş kupayı üst üst e 2. kez kaldırarak 15 yıl sonra bu başarıya imza atmak istiyor. Kartal tamamen Ziraat Türkiye Kupası'na odaklanmış durumda... Bu akşam çeyrek final maçında Kayserispor'u konuk edecek olan Siyah-Beyazlılar rakibini devirerek yarı finale yükselmek istiyor. Geçtiğimiz sezon finalde Antalyaspor'u yenerek kupayı müzesine götüren Kartal bu sezon da kupayı kaldırabilirse tam 15 yıl aradan sonra bunu başarmış olacak.



        KAYSERİ KARŞISINDA TAM KADRO!
        Karaveli elinde hazır olan futbolculardan en iyi 11'le Kayseri önüne çıkacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli bu akşam Kayserispor karşısına ideal 11'iyle çıkacak. Siyah-Beyazlılar'da sakatlıkları süren Cyle Larin, Vida, Oğuzhan ve Pjanic bu akşam takımdaki yerini alamayacak. Uzun süren sakatlığının ardından takıma dönen N'Koudou'nun da maç kadrosuna alınmasına kesin gözüyle bakılıyor.



        FLORYA'DA TORRENT RÜZGARI
        Tesis çalışanlarının isimlerinin yazdığı şemanın fotoğrafını çeken ve herkesin isimlerini ezberleyen İspanyol hoca, yemekleri futbolcularla beraber yiyor... Ayrıca hızlandırılmış Türkçe dersi alıp herkesle birebir iletiimş kurmaya çalışıyor. Galatasaray'da Terim'in koltuğunu devralan Torrent ilk günden bu yana hem oynattığı futbol hem de aldığı skorlar nedeniyle tartışma konusu... Göztepe ve Rize galibiyetleriyle üzerindeki kara bulutları biraz da olsa dağıtmayı başaran İspanyol hoca, Florya'da da yavaş yavaş adından söz ettirmeye başladı. Alınan bilgilere göre Torrent, tesislerdeki çalışanların resminin olduğu tabelanın fotoğrafını çekti ve herkesin isimlerini ezberledi. Tecrübeli hocanın ayrıca futbolcularla beraber aynı masada yemek yediği de öğrenildi. Terim'in Florya'da takımdan farklı bir masada yardımcılarıyla beraber oturduğu belirlendi. Torrent'in bir süredir hızlandırılmış Türkçe kursu aldığı ve tesislerdeki herkesle bire bir iletişim kurmaya çalıştığı da gelen bilgiler arasında. Mütevazi tavırları ile Florya'da olumlu bir hava estirmeye başlayan Torrent'le ilgili bu gelişmelerin yönetimde büyük bir memnuniyet yarattığı ifade edildi.



            BİELSA İÇİN TEKLİF GELMEDİ
            İsmi Fenerbahçe ile sık sık anılan Arjantinli teknik direktör Marcelo Bielsa'nın menajerinden açıklama geldi. Menajer Marco Kırdemir yaptığı açıklamada "Bielsa için Fenerbahçe'den teklif gelmedi. Ancak Bielsa Türkiye'de çalışmaya her zaman sıcak bakmıştır. 2017'da Bielsa Galatasaray'a gelecekti. Ancak Galatasaray vazgeçince havaalanından döndük. Bielsa aynı zamanda yılda 4 milyon Euro'dan aşağısına çalışmıyor" ifadesini kullandı.



            FENERBAHÇE'YE YENİ SPONSOR
            Fenerbahçe'ye bir sponsor daha geldi. Fenerbahçe Kulübü ile Hasanbey Çiftliği arasında yapılan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımımı forma şort sponsorluğu anlaşmasının imza töreni gerçekleştirildi. İmza töreni, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleştirildi.



            YENİ MALATYASPOR'DA CİHAT ARSLAN DÖNEMİ
            Yeni Malatyaspor, teknik direktörlük görevine Cihat Arslan'ın getirildiğini açıkladı. Yeni Malatyaspor kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Cihat Arslan ile anlaşmaya varmıştır. Cihat Arslan ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.



                GAZİANTEP FK 3 PUANI UNUTTU
                Gaziantep FK, ligde oynadığı son 4 maçtan galibiyet elde edemedi. Kırmızı-Siyahlı ekip sırasıyla Medipol Başakşehir'e 2-0, Adana Demirspor'a 3-0 yenildi. Sonrasında Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalan Gaziantep FK, son maçta İzmir ekibi Altay'a 3-2 mağlup oldu. Gaziantep FK, son 4 maçta sadece 1 puan alabildi.



                KARTAL'IN RAKİBİ KAYSERİSPOR
                Kupada Beşiktaş ile Kayseri bugün 20.30'da kozlarını paylaşacak. Kazanan yarı finalde Trabzon'un rakibi olacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün oynanacak olan iki maç ile devam edecek. Saat 20.30'da son şampiyon Beşiktaş, Kayseri'yi ağırlayacak. Maçın galibi Trabzonspor'un yarı finaldeki rakibi olacak. Saat 17.00'de ise Sivasspor sahasında Karagümrük'ü ağırlayacak. Bu maçın tur atlayanı Alanyaspor- Gaziantep FK eşleşmesinin galibi ile yarı finalde eşleşecek. Maçlar A Spor'dan yayınlanacak.

                BURSA'DA EN ÇOK SÜREYİ NAMİQ ALASGAROV ALDI
                Bu sezon 10 yabancı futbolcuyu kadrosuna katan TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'da yabancılar içinde en çok süreyi Azeri futbolcu Namiq Alasgarov aldı. Bin 726 dakika süre alan Azeri futbolcuyu, Luka Capan (bin 484), Massimo Bruno (bin 450) ve Nicolas Zalazar (bin 245) takip etti. Çalkantılı bir dönem geçiren Bursaspor bu sezon 4 farklyı teknik adamla çalıştı.

                JA MORANT REKOR KIRDI MEMPHİS KAZANDI
                NBA'de Memphis Grizzlies, sahasında San Antonio Spurs'ü 118- 105 yendi. Memphis'li Ja Morant 52 sayıyla kariyer rekoru kırdı. Diğer maçlar: Cleveland-Minnesota : 122-127, Orlando-Indiana : 119-103, Brooklyn-Toronto: 97-133, Miami-Chicago: 112-99, Milwaukee-Charlotte: 130-106, Memphis-San Antonio: 118-105, Oklahoma-Sacramento: 110-131.

                ANTALYA MARATONU'NA 24 ÜLKEDEN KATILIM VAR
                Bu yıl 17. kez koşulacak Antalya Maratonu'nda (RUNTALYA) 24 ülkeden 8 bin 500 sporcu yarışacak. Kentte 2006 yılından bu yana düzenlenen ve 2022'de Türkiye'de koşulacak ilk maraton olacak yarışlar, 6 Mart'ta gerçekleştirilecek. Türkiye'nin dört bir yanından gelecek koşucuların yanı sıra 24 ülkeden bin 400'ü yabancı yaklaşık 8 bin 500 koşucu Antalya'da buluşacak.

                BU yıl 17. kez koşulacak Antalya Maratonu'nda (RUNTALYA) 24 ülkeden 8 bin 500 sporcu yarışacak. Kentte 2006 yılından bu yana düzenlenen ve 2022'de Türkiye'de koşulacak ilk maraton olacak yarışlar, 6 Mart'ta gerçekleştirilecek. Türkiye'nin dört bir yanından gelecek koşucuların yanı sıra 24 ülkeden bin 400'ü yabancı yaklaşık 8 bin 500 koşucu Antalya'da buluşacak.

                CİCALDAU KULÜBEYE FEGHOULİ İLK 11'E
                Son dönemdeki kötü performansıyla taraftarların tepkisini çeken Cicaldau, Torrent'in de gözünden düştü. Tecrübeli hocanın Konyaspor deplasmanında Rumen yıldızı yedek bırakacağı ve Rize maçında 2 asist yapan Feghouli'yi oynatacağı öğrenildi.

                KAYSERİ'DE 5 EKSİK VAR
                Bu akşam kupada Beşiktaş ile karşılaşacak olan Kayserispor'da 5 eksik var. Sarı-Kırmızılılar'da sakatlıkları bulunan Yasir, Kolovetsios, Mensah, Emrah ve karantinada olan Bilal forma giyemeyecek.

                Göztepe startı verdi
                Ligde Kasımpaşa önünde çok kritik bir sınav verecek olan Göztepe hazırlıklara başladı. Sarı-Kırmızılılar rakibini mağlup ederek artık kötü gidişe dur demenin hesaplarını yapıyor.

                HEYECAN ADANA'DA
                Neymar'ın ismiyle düzenlenen Red Bull Neymar Jr.'s Five sokak futbolu kültürünü yaşatmak için yeniden başlıyor. Turnuva Adana'daki elemeyle start alacak.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Faturalar düşüyor
                Haberler Spor Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır Ukraynalı çocukları unutmadı: Buraya galibiyet fotoğrafı koymak isterdim
                    SON DAKİKA