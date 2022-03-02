Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır Ukraynalı çocukları unutmadı: Buraya galibiyet fotoğrafı koymak isterdim





KARTAL'IN RAKİBİ KAYSERİSPOR

Kupada Beşiktaş ile Kayseri bugün 20.30'da kozlarını paylaşacak. Kazanan yarı finalde Trabzon'un rakibi olacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün oynanacak olan iki maç ile devam edecek. Saat 20.30'da son şampiyon Beşiktaş, Kayseri'yi ağırlayacak. Maçın galibi Trabzonspor'un yarı finaldeki rakibi olacak. Saat 17.00'de ise Sivasspor sahasında Karagümrük'ü ağırlayacak. Bu maçın tur atlayanı Alanyaspor- Gaziantep FK eşleşmesinin galibi ile yarı finalde eşleşecek. Maçlar A Spor'dan yayınlanacak.



BURSA'DA EN ÇOK SÜREYİ NAMİQ ALASGAROV ALDI

Bu sezon 10 yabancı futbolcuyu kadrosuna katan TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'da yabancılar içinde en çok süreyi Azeri futbolcu Namiq Alasgarov aldı. Bin 726 dakika süre alan Azeri futbolcuyu, Luka Capan (bin 484), Massimo Bruno (bin 450) ve Nicolas Zalazar (bin 245) takip etti. Çalkantılı bir dönem geçiren Bursaspor bu sezon 4 farklyı teknik adamla çalıştı.



JA MORANT REKOR KIRDI MEMPHİS KAZANDI

NBA'de Memphis Grizzlies, sahasında San Antonio Spurs'ü 118- 105 yendi. Memphis'li Ja Morant 52 sayıyla kariyer rekoru kırdı. Diğer maçlar: Cleveland-Minnesota : 122-127, Orlando-Indiana : 119-103, Brooklyn-Toronto: 97-133, Miami-Chicago: 112-99, Milwaukee-Charlotte: 130-106, Memphis-San Antonio: 118-105, Oklahoma-Sacramento: 110-131.



ANTALYA MARATONU'NA 24 ÜLKEDEN KATILIM VAR

Bu yıl 17. kez koşulacak Antalya Maratonu'nda (RUNTALYA) 24 ülkeden 8 bin 500 sporcu yarışacak. Kentte 2006 yılından bu yana düzenlenen ve 2022'de Türkiye'de koşulacak ilk maraton olacak yarışlar, 6 Mart'ta gerçekleştirilecek. Türkiye'nin dört bir yanından gelecek koşucuların yanı sıra 24 ülkeden bin 400'ü yabancı yaklaşık 8 bin 500 koşucu Antalya'da buluşacak.



BU yıl 17. kez koşulacak Antalya Maratonu'nda (RUNTALYA) 24 ülkeden 8 bin 500 sporcu yarışacak. Kentte 2006 yılından bu yana düzenlenen ve 2022'de Türkiye'de koşulacak ilk maraton olacak yarışlar, 6 Mart'ta gerçekleştirilecek. Türkiye'nin dört bir yanından gelecek koşucuların yanı sıra 24 ülkeden bin 400'ü yabancı yaklaşık 8 bin 500 koşucu Antalya'da buluşacak.



CİCALDAU KULÜBEYE FEGHOULİ İLK 11'E

Son dönemdeki kötü performansıyla taraftarların tepkisini çeken Cicaldau, Torrent'in de gözünden düştü. Tecrübeli hocanın Konyaspor deplasmanında Rumen yıldızı yedek bırakacağı ve Rize maçında 2 asist yapan Feghouli'yi oynatacağı öğrenildi.



KAYSERİ'DE 5 EKSİK VAR

Bu akşam kupada Beşiktaş ile karşılaşacak olan Kayserispor'da 5 eksik var. Sarı-Kırmızılılar'da sakatlıkları bulunan Yasir, Kolovetsios, Mensah, Emrah ve karantinada olan Bilal forma giyemeyecek.



Göztepe startı verdi

Ligde Kasımpaşa önünde çok kritik bir sınav verecek olan Göztepe hazırlıklara başladı. Sarı-Kırmızılılar rakibini mağlup ederek artık kötü gidişe dur demenin hesaplarını yapıyor.



HEYECAN ADANA'DA

Neymar'ın ismiyle düzenlenen Red Bull Neymar Jr.'s Five sokak futbolu kültürünü yaşatmak için yeniden başlıyor. Turnuva Adana'daki elemeyle start alacak.



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