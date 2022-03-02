1 yıla yakın süredir futboldan uzak olan Lens'ten Beşiktaş taraftarını çıldırtacak itiraf

Sezon başında ayrılık görüşmelerinin olumsuz sonuçlanmasının ardından Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Jeremain Lens'ten önemli itiraflar geldi. 1 yıla yakın süredir futboldan uzak olan Hollandalı yıldız, ESPN'e içini döktü. Lens, "Beşiktaş benim maaşımı ödemekten kurtulmak istiyor. Böyle bir durumda kulüpler her teklifi ya da oyuncuya daha az para ödeyeceği her şansı değerlendirmek ister. Ancak durum böyle değildir. Hala bu konuda istekleri ve gereksinimleri vardır. Sonuç olarak başka takımlarla birkaç kez görüşme oldu ancak nihai bir anlaşmaya varılamadı" dedi. Aldığı kararlardan duyduğu pişmanlığı açık şekilde dile getiren 34 yaşındaki futbolcu, "Şu anda iyi bir para kazandığımı düşünüyorum. Daha önce kazandığım paranın başka kulüpten yarısını ya da yüzde 10 daha azını kazanacağımı düşündüğüm için olumsuz bakıyordum. Ancak şimdi çok para kazanıp oynayamamaktansa yarı maaşı bile tercih ederim. Tekrar futbol oynamayı çok isterim. Uzun yıllardır gayrimenkul yatırımı yapıyorum" açıklamasında bulundu.

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