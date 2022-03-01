Trabzonspor - Antalyaspor | CANLI ANLATIM

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı start alıyor. Günün ilk karşılaşmasında Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Rakibine üstünlük kuran taraf, adını yarı finale yazdıracak. Fırtına'da bu maç öncesi Marek Hamsik ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları sürüyor.
TRABZONSPOR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?
Trabzonspor'un sahasında Antalyaspor'u ağırlayacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Zorlu karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
FIRTINA ŞAMPİYONLUK VE KUPA İSTİYOR
2021-22 sezonunun tek mağlubiyetini bu akşam karşılaşacağı Antalyaspor'a karşı alan Trabzonspor, ligin 16. haftasında deplasmanda oynanan müsabakadan 2-1 mağlup ayrılmıştı.