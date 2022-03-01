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    • Spor
    • 01.03.2022 18:44
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    • 01.03.2022 18:49
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    Trabzonspor - Antalyaspor | CANLI ANLATIM

    Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor bugün evinde kupa mücadelesi için geçtiğimiz yılın finalisti Antalyaspor'u ağırlıyor. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    ASpor CANLI YAYIN

    Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı start alıyor. Günün ilk karşılaşmasında Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Rakibine üstünlük kuran taraf, adını yarı finale yazdıracak. Fırtına'da bu maç öncesi Marek Hamsik ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları sürüyor.

    TRABZONSPOR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?
    Trabzonspor'un sahasında Antalyaspor'u ağırlayacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Zorlu karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

    FIRTINA ŞAMPİYONLUK VE KUPA İSTİYOR
    2021-22 sezonunun tek mağlubiyetini bu akşam karşılaşacağı Antalyaspor'a karşı alan Trabzonspor, ligin 16. haftasında deplasmanda oynanan müsabakadan 2-1 mağlup ayrılmıştı.

        MUHTEMEL 11'LER
        Trabzonspor: Erce, Peres, Ahmetcan, Hugo, Denswil, Abdulkadir, Siopis, Visca, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny
        Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel, Naldo, Güray, Hakan, Fernando, Ndao, Mehmedi, Doğukan, Adriano

        Ligdeki tek yenilgisiyle 27 maçlık namağlup serisi bozulan Trabzonspor, hem de bozulan serinin rövanşını çeyrek final mücadelesinde almanın, hem de sezonu çifte kupayla kapatmanın hayalini kuruyor.

        Tarihinde son olarak 1983-84 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası şampiyonu olan Trabzonspor, 37 yıl sonra çifte mutluluğu yeniden yakalamak istiyor.
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            Haberler Spor Trabzonspor - Antalyaspor | CANLI ANLATIM
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