Özel Haber I Fenerbahçe'de Ozan Tufan için umutlar yeşeriyor! Watford düşürse büyük zarar

Hem form hem de kadro kalitesi olarak ligin en zayıf takımları arasında gösterilen ve Watford'ın küme düşmesi halinde ise Ozan için sezon başında belirlenen 7.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girmeyecek.

Ozan'ın satın alma opsiyonunun devreye girmemesi halinde ise Fenerbahçe, son dönemde ciddi bir düşüş yaşayan milli futbolcudan ciddi bir gelir kaybı yaşamış olacak.

İngiltere dönüşü büyük bir form düşüklüğü yaşayan Ozan Tufan, Fenerbahçe'nin son olarak oynadığı Kasımpaşa maçında yedek kulübesinde yer almış ve karşılaşmada yeteri kadar süre alamamıştı.