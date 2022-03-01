Özel Haber I Fenerbahçe'de Ozan Tufan için umutlar yeşeriyor! Watford düşürse büyük zarar

Fenerbahçe'nin sezon başında 7.5 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu karşılığında İngiliz ekibi Watford'a kiraladığı Ozan Tufan, Preimer Lig'de bekleneni verememiş ve devre arasında Sarı-Lacivertli kulübe geri dönmüştü.
Fenerbahçe'ye geri dönmesine rağmen Watford'ın kümede kalması halinde zorunlu satın alma maddesinin geçerliliğini koruduğu belirtilen Ozan Tufan'ın İngiltere'dek kulübü ise düşme hattından bir türlü kurtulamıyor.
20 takımlı Premier Lig'de 19 puanla 19. sırada yer alan ve en büyük düşme adaylarından biri olarak gösterilen Watford, son 14 maçta sadece 1 galibiyet alabildi ve ligin alt sıralarına adeta demir attı.
Hem form hem de kadro kalitesi olarak ligin en zayıf takımları arasında gösterilen ve Watford'ın küme düşmesi halinde ise Ozan için sezon başında belirlenen 7.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girmeyecek.
Ozan'ın satın alma opsiyonunun devreye girmemesi halinde ise Fenerbahçe, son dönemde ciddi bir düşüş yaşayan milli futbolcudan ciddi bir gelir kaybı yaşamış olacak.
İngiltere dönüşü büyük bir form düşüklüğü yaşayan Ozan Tufan, Fenerbahçe'nin son olarak oynadığı Kasımpaşa maçında yedek kulübesinde yer almış ve karşılaşmada yeteri kadar süre alamamıştı.