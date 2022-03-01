Ferdi Kadıoğlu'nun 1.5 ay sahalardan uzak kalacağının açıklanması A Milli Takımımız'da şok etkisi yarattı

Süper Lig'de sezonun en formda oyuncularından biri olarak dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu'nun Sarı-Lacivertliler'in Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanması Fenerbahçe'de büyük bir üzüntü ile karşılanmıştı.

A MİLLİ TAKIM'DA ŞOK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ferdi'nin 1.5 ay sahalardan uzak kalacağını açıklaması Sarı-Lacivertli kulüpte moralleri bir hayli kaçırırken, bu durum A Milli Takımımız için de şok etkisi yarattı.