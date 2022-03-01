Ferdi Kadıoğlu'nun 1.5 ay sahalardan uzak kalacağının açıklanması A Milli Takımımız'da şok etkisi yarattı

Süper Lig'de sezonun en formda oyuncularından biri olarak dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu'nun Sarı-Lacivertliler'in Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanması Fenerbahçe'de büyük bir üzüntü ile karşılanmıştı.
A MİLLİ TAKIM'DA ŞOK
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ferdi'nin 1.5 ay sahalardan uzak kalacağını açıklaması Sarı-Lacivertli kulüpte moralleri bir hayli kaçırırken, bu durum A Milli Takımımız için de şok etkisi yarattı.
Kısa bir süre önce A Milli Takım tercihini Türkiye'den kullanan Ferdi Kadıoğlu'nun Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda 24 Mart'ta Portekiz ile oynanacak olan maçın kadrosuna çağrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.
A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'un Portekiz maçında faydalanmayı düşündüğü Ferdi'nin 1.5 ay sahalardan uzak kalacak olması ise genç oyuncunun aday kadroya davet edilme ihtimalini mucizelere bırakıyor.