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    • Spor
    • 01.03.2022 16:28
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    • 01.03.2022 16:28
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    Ferdi Kadıoğlu'nun 1.5 ay sahalardan uzak kalacağının açıklanması A Milli Takımımız'da şok etkisi yarattı

    Fenerbahçe'de UEFA Konferans Ligi son 16 turu play-off turu ikinci maçında Slavia Prag karşısında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu'nun 1.5 ay sahalardan uzak kalacağının açıklanması Sarı-Lacivertli takımın yanı sıra A Milli Takımımız'da da büyük bir şok etkisi yarattı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Milli Takım’da şok etkisi yaratan haber | Takvim Özel

    Süper Lig'de sezonun en formda oyuncularından biri olarak dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu'nun Sarı-Lacivertliler'in Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanması Fenerbahçe'de büyük bir üzüntü ile karşılanmıştı.

    A MİLLİ TAKIM'DA ŞOK
    Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ferdi'nin 1.5 ay sahalardan uzak kalacağını açıklaması Sarı-Lacivertli kulüpte moralleri bir hayli kaçırırken, bu durum A Milli Takımımız için de şok etkisi yarattı.

    Kısa bir süre önce A Milli Takım tercihini Türkiye'den kullanan Ferdi Kadıoğlu'nun Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda 24 Mart'ta Portekiz ile oynanacak olan maçın kadrosuna çağrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

    A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'un Portekiz maçında faydalanmayı düşündüğü Ferdi'nin 1.5 ay sahalardan uzak kalacak olması ise genç oyuncunun aday kadroya davet edilme ihtimalini mucizelere bırakıyor.

        İsmail Kartal'ın 1.5 ay forma giyemeyecek dediği Ferdi'nin büyük bir sürpriz olmazsa sakatlığı sebebiyle A Milli Takım'ın Portekiz ile oynayacağı maçın kadrosuna kadar iyileşmesi beklenmiyor.

        22 yaşındaki futbolcunun A Milli formayı sırtına geçirmesi bir başka bahara kalacak gibi gözüküyor.

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