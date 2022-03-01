Galatasaray'da Pulgar bilmecesi! İşte Domenec Torrent'in kararı

Süper Lig'de sezonun ilk yarısında orta sahada mevkisinde büyük bir sorun yaşayan ve ara transfer döneminde bu bölgeyi Erick Pulgar ile takviye eden Galatasaray'da Şilili futbolcunun, transferi sonrası takımda ilk 11'e monte edilememesi kafalarda soru işareti yarattı.