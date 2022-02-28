Süper Lig’de yeni rekor! Tarihin en gollü haftası yaşandı

Süper Lig'in 27. haftasında yeni bir rekor kırıldı.

EN FAZLA GOL ATILAN SEZON OLDU

Cuma günü oynanan ve golsüz biten Adana Demirspor - Antalyaspor maçının ardından 9 karşılaşmada toplam 44 gol atıldı.