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    • Spor
    • 28.02.2022 23:44
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    • 28.02.2022 23:44
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    Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu şoku! 2 ay takımda olmayacak

    Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olduğu maçı 2-1 kazanarak ligde 3 maç üst üste galibiyet sevinci yaşadı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan İsmail Kartal, Ferdi Kadıoğlu ile ilgili üzen bir açıklama yaptı. Kartal, Kadıoğlu'nun 2 ay kadar takımda olmayacağını duyurdu.

    Fenerbahçe’ye Ferdi Kadıoğlu şoku!

    Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Slavia Prag deplasmanında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

    Karşılaşmanın 26. dakikasında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, oyuna devam edemedi.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Slavia Prag maçında aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu'nun, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde; sağ rektus femoris kası ve tendonunda kanama ve 2. derece zorlanma bulguları saptanmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.
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        Haberler Spor Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu şoku! 2 ay takımda olmayacak
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