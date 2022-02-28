Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu şoku! 2 ay takımda olmayacak

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Slavia Prag maçında aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu'nun, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde; sağ rektus femoris kası ve tendonunda kanama ve 2. derece zorlanma bulguları saptanmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.