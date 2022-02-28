SON DAKİKA: A Milli Erkek Basketbol Takımı Yunanistan'a Sinan Erdem'de 76-67 yenildi

BAKAN KASAPOĞLU MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye - Yunanistan karşılaşmasını tribünden takip etti. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF CEO'su Ömer Onan da karşılaşmayı tribünde takip eden isimler arasında yer aldı.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Yohan Rosso (Fransa), Aleksandar Glisic (Sırbistan), Lorenzo Baldini (İtalya)

TÜRKİYE: Larkin 16, Melih Mahmutoğlu 15, Metecan Birsen 12, Samet Geyik, Oğuz Savaş 6, Furkan Haltalı 4, Buğrahan Tuncer 10, Erten Gazi, Okben Ulubay 2, Doğuş Özdemiroğlu, Sadık Emir Kabaca 2

YUNANİSTAN: Moraitis 10, Larentzakis, Papanikolaou 8, Agravanis 22, Papagiannis 21, Sloukas 9, Kalaitzakis 3, Mouratos, Kouzeloglou 3, Gontikas, Gkikas

1'İNCİ PERİYOT: 15-17

İLK YARI: 33-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 46-62