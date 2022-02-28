SON DAKİKA: A Milli Erkek Basketbol Takımı Yunanistan'a Sinan Erdem'de 76-67 yenildi

FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu 4'üncü maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'a 76-67 mağlup oldu. Bu sonuçla milliler gruptaki 3'üncü mağlubiyetini alırken, Yunanistan ise 3'üncü galibiyetini elde etti.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda kapalı gişe olarak oynanan karşılaşmaya A Milli Takım; Larkin, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Samet Geyik, Oğuz Savaş ilk 5'iyle çıkarken, Yunanistan ise Moraitis, Larentzakis, Papanikolaou, Agravanis, Papagiannis ilk 5'iyle başladı.
Yüksek tempoda oynanan ilk periyotta Metecan Birsen ve Agravanis kaydedikleri 8'er sayıyla takımlarını taşırken, periyodu Yunanistan 17-15 önde kapattı.