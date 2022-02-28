Süper Lig’de bu sezonun rekoru kırıldı! Maç başı ortalama 4.55 gol

Süper Lig'de 27. haftada futbolseverler gole doydu… Şimdiye kadar oynanan 9 karşılaşma bol gollü geçti.

9 maç içinde tek gol sesi çıkmayan maç ise Adana Demirspor ile Antalyaspor arasındaydı. Haftanın açılış maçında iki takım da fileleri havalandırmayı başaramadı.