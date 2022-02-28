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    • Spor
    • 28.02.2022 12:37
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    • 28.02.2022 12:37
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    Süper Lig’de bu sezonun rekoru kırıldı! Maç başı ortalama 4.55 gol

    Süper Lig’de bu hafta Cuma-Pazar arası yapılan maçlarda bu sezonun rekoru kırıldı. Maç başı ortalama 4.55 gol atıldı. Süper Lig’in 27. haftasında şimdiye kadar 41 gol oldu. Akşam saatlerinde oynanacak Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında 3 gol olursa lig tarihinin en gollü hafta rekoru kırılacak.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Süper Lig’de gol rekoru kırıldı! Takvim özel

    Süper Lig'de 27. haftada futbolseverler gole doydu… Şimdiye kadar oynanan 9 karşılaşma bol gollü geçti.

    9 maç içinde tek gol sesi çıkmayan maç ise Adana Demirspor ile Antalyaspor arasındaydı. Haftanın açılış maçında iki takım da fileleri havalandırmayı başaramadı.

    Süper Lig'de bu hafta Cuma-Pazar arası yapılan maçlarda bu sezonun rekoru kırıldı. Maç başı ortalama 4.55 gol atıldı.

    Haftanın en gollü maçı Hatayspor ile Malatyaspor arasındaydı. Hatayspor maçı 5-2 kazanırken taraftarlar tam 7 gol izledi.

    Alanyaspor'un evinde Konyaspor 5-1 yenmesi haftanın en dikkat çekici sonuçlarındandı. Galatasaray-Rizespor maçında ise 6 gol oldu. Cimbom maçı 4-2 kazanarak kritik bir galibiyet aldı.

        Süper Lig'in 27. haftasında şimdiye kadar 41 gol oldu. Akşam saatlerinde oynanacak Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında 3 gol olursa lig tarihinin en gollü hafta rekoru kırılacak.

        1995-1996 sezonunun 8. haftası ve 1996-1997 sezonunun 30. haftasında 43 gol atılmıştı.
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        Haberler Spor Süper Lig’de bu sezonun rekoru kırıldı! Maç başı ortalama 4.55 gol
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