Süper Lig’de bu sezonun rekoru kırıldı! Maç başı ortalama 4.55 gol

Süper Lig'de 27. haftada futbolseverler gole doydu… Şimdiye kadar oynanan 9 karşılaşma bol gollü geçti.
9 maç içinde tek gol sesi çıkmayan maç ise Adana Demirspor ile Antalyaspor arasındaydı. Haftanın açılış maçında iki takım da fileleri havalandırmayı başaramadı.
Süper Lig'de bu hafta Cuma-Pazar arası yapılan maçlarda bu sezonun rekoru kırıldı. Maç başı ortalama 4.55 gol atıldı.
Haftanın en gollü maçı Hatayspor ile Malatyaspor arasındaydı. Hatayspor maçı 5-2 kazanırken taraftarlar tam 7 gol izledi.
Alanyaspor'un evinde Konyaspor 5-1 yenmesi haftanın en dikkat çekici sonuçlarındandı. Galatasaray-Rizespor maçında ise 6 gol oldu. Cimbom maçı 4-2 kazanarak kritik bir galibiyet aldı.