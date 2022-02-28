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    • 28.02.2022 12:49
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    • 28.02.2022 12:56
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    Van Aanholt Çaykur Rizespor'a 2 gol attı 13 yıl sonra Galatasaray'da bir ilki başardı

    Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray özellikle ikinci yarısı nefes kesen maçta Çaykur Rizespor engelini 4-2'lik skorla geçerek 3 puanı cebine koydu. Maça damga vuran isim ise Galatasaray'ın Hollandalı sol beki Patrick van Aanholt oldu. Yıldız isim 13 yıl sonra bir ilke imza attı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Tarih yazdı! G.Saray’da 13 yıl sonra bir ilk

    Galatasaray nefesleri kesen maçta Çaykur Rizespor'u 4-2 yenerken, karşılaşmaya damgasını vuran isim Patrick van Aanholt oldu... Mükemmel iki gole imzasını atan Hollandalı sol bek, Sarı-Kırmızılı formayla en etkileyici performansını sergilerken, 13 yıl sonra bir ilke de imza attı.



    Bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıkan ve 3 gole imza atan Van Aanholt, 14 yıl sonra Galatasaray formasıyla en yüksek gol sayısına ulaşan sol bek olmayı başardı.



    Son olarak 2008-2009 sezonunda Hakan Balta 32 maçta forma giymiş ve rakip ağlara 3 gol bırakmıştı. Son dönemde sol bek pozisyonundan bir türlü istediği katkıyı alamayan Sarı-Kırmızılılar'da sezon başında bedelsiz olarak transfer edilen Van Aanholt inişli çıkışlı performansıyla dikkatleri çekti.



        Torrent'in gelişi sonrası formayı Ömer Bayram'a kaptırmaya başlayan tecrübeli yıldız, Rizespor maçında yeniden 11'e döndü ve takımına kritik galibiyeti getiren isim oldu.



        Bu sezon 3 golünün yanı sıra 3 de asiste imza atan Van Aanholt 6 gole direkt katkı yaptı ve bu alanda takımın en başarılı 6. ismi olmayı da başardı.
        2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Premier Lig ekibi Crystal Palace'te forma giymişti.

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