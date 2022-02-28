Van Aanholt Çaykur Rizespor'a 2 gol attı 13 yıl sonra Galatasaray'da bir ilki başardı





Bu sezon 3 golünün yanı sıra 3 de asiste imza atan Van Aanholt 6 gole direkt katkı yaptı ve bu alanda takımın en başarılı 6. ismi olmayı da başardı.

2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Premier Lig ekibi Crystal Palace'te forma giymişti.

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