Van Aanholt Çaykur Rizespor'a 2 gol attı 13 yıl sonra Galatasaray'da bir ilki başardı

Galatasaray nefesleri kesen maçta Çaykur Rizespor'u 4-2 yenerken, karşılaşmaya damgasını vuran isim Patrick van Aanholt oldu... Mükemmel iki gole imzasını atan Hollandalı sol bek, Sarı-Kırmızılı formayla en etkileyici performansını sergilerken, 13 yıl sonra bir ilke de imza attı.
Bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıkan ve 3 gole imza atan Van Aanholt, 14 yıl sonra Galatasaray formasıyla en yüksek gol sayısına ulaşan sol bek olmayı başardı.
Son olarak 2008-2009 sezonunda Hakan Balta 32 maçta forma giymiş ve rakip ağlara 3 gol bırakmıştı. Son dönemde sol bek pozisyonundan bir türlü istediği katkıyı alamayan Sarı-Kırmızılılar'da sezon başında bedelsiz olarak transfer edilen Van Aanholt inişli çıkışlı performansıyla dikkatleri çekti.