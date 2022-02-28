Hem UEFA hem FIFA! Rusya'ya büyük şok

FIFA ve UEFA, Rus kulüpleri ve milli takımlarının organizasyonlarına katılımını askıya aldı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) Rus ve Belaruslu sporcuları ve yetkilileri uluslararası organizasyonlara davet etmemeleri ya da katılımlarına izin vermemeleri çağrısı sonrası FIFA ve UEFA harekete geçti.

FIFA ve UEFA'dan yapılan ortak açıklamaya göre, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sebebiyle ek tedbirler alınmasına karar veren FIFA Konseyi ve UEFA İcra Kurulu, kararın ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını belirtti.

Her iki birliğin başkanının, Ukrayna'daki durumun hızla iyileşmesini, böylece futbolun yeniden insanlar arasında birlik ve barışın taşıyıcısı olabilmesini umut ettiği ifade edildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"FIFA Konseryi Kararları ve UEFA İcra Komitesi tarafından kabul edilen ilk kararlar sonrasında FIFA ve UEFA, tüm Rus ekiplini, milli takımlarını ve kulüp takımlarını hem FIFA hem de UEFA yarımalardan ikinci bir emre kadar askıya aldı.

Bu kararlar bugün her iki kurumun en yüksek karar alma organları olan FIFA Konseyi Bürosu ve UEFA İcra Komitesi tarafından kabul edildi.

Futbol dünyası bu konuda tamamen birleşmiş ve Ukrayna'ya yapılan saldırıdan etkilenen tüm insanlarla tam dayamışma içindedir. Her iki kurumun başkanı da Ukrayna'daki durumun hızlı bir şekilde iyileşeceğini umuyor. Böylece futbol insanlar için yine birlik ve barış için önemli bir kurum olabilir."

HANGİ TAKIMLAR MÜSABAKALARDAN MEN EDİLDİ?

Rusya Milli Takımı, 2022 Dünya Kupsı Avrupa Elemeleri playoff turunda 24 Mart'ta Polonya ile karşı karşıya gelecekti. UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Moskova, son 16 turunda RB Leipzig ile eşleşmişti. UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda ise Rusya, C Grubu'nda Hollanda, İsveç ve İsviçre ile mücadele edecekti. Tüm karşılaşmalar askıya alındı.