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    • 28.02.2022 16:12
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    • 28.02.2022 16:25
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    Mesut Özil bıçak altına yatıyor! Fenerbahçe'de şoke eden gelişme

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Sakatlıkları nedeniyle bir türlü istenen performansı veremeyen Mesut Özil, belinde olan ağrıların sürmesi nedeniyle Kasımpaşa maçı kadrosuna da dahil edilmedi. Yıldız ismin sorununun devam etmesi durumunda sezon sonunda ameliyat olabileceği öğrenildi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fenerbahçe’de şoke eden Özil gelişmesi

    Fenerbahçe'de ocak ayının sonunda belindeki ağrıları sebebiyle faset eklem enjeksiyonu yapılan Mesut Özil, ağrılarının geçmemesi sebebiyle Kasımpaşa maçının kadrosunda da yer almadı. Ağrıları devam eden yıldız futbolcunun, sorunun devam etmesi durumunda sezon sonu ameliyat olabileceği belirtiliyor.

    Fenerbahçe'de son maçına 19 Ocak'ta ligde Altay karşısında çıkan Mesut Özil'e 26 Ocak'ta belindeki ağrıları sesebiyle faset eklem enjeksiyonu yapılmıştı.

    Bu operasyon sonrası 18 Şubat'ta Slavia Prag ile iç sahada oynanan maç öncesi takımla çalışmalara başlayan Mesut, ağrılarının devam etmesi sebebiyle ise Çekya ekibi ile oynanan maçlarda ve Hatayspor mücadelesinde kadroda yer almamıştı.

        Süper Lig'in 27. haftasında bugün Kasımpaşa ile oynanacak olan maçın kadrosuna da belindeki ağrıların tam olarak geçmemesi sebebiyle dahil edilmeyen Mesut'un sezon sonu belindeki sorunla ilgili ameliyat masasına yatması bekleniyor.

        Belindeki ağrının tekrarlaması sebebiyle bir türlü tam olarak hazır hale gelemeyen Mesut'un ameliyatını sezon sonu için planlasa da bu durumun süreklilik arz etmesi halinde operasyonu erkene çekebileceği ve lig bitmeden bıçak altına yatabileceği belirtiliyor.

        Fenerbahçe teknik heyeti de Mesut'un sağlık durumu ile ilgili gelişmeleri yakından takip ederek oyuncuyu daha büyük bir riske atmak istemediği için bu konuda temkinli davranıyor.
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            Haberler Spor Mesut Özil bıçak altına yatıyor! Fenerbahçe'de şoke eden gelişme
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