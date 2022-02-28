Mesut Özil bıçak altına yatıyor! Fenerbahçe'de şoke eden gelişme

Fenerbahçe'de ocak ayının sonunda belindeki ağrıları sebebiyle faset eklem enjeksiyonu yapılan Mesut Özil, ağrılarının geçmemesi sebebiyle Kasımpaşa maçının kadrosunda da yer almadı. Ağrıları devam eden yıldız futbolcunun, sorunun devam etmesi durumunda sezon sonu ameliyat olabileceği belirtiliyor.
Fenerbahçe'de son maçına 19 Ocak'ta ligde Altay karşısında çıkan Mesut Özil'e 26 Ocak'ta belindeki ağrıları sesebiyle faset eklem enjeksiyonu yapılmıştı.
Bu operasyon sonrası 18 Şubat'ta Slavia Prag ile iç sahada oynanan maç öncesi takımla çalışmalara başlayan Mesut, ağrılarının devam etmesi sebebiyle ise Çekya ekibi ile oynanan maçlarda ve Hatayspor mücadelesinde kadroda yer almamıştı.