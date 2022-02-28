Türkiye-Yunanistan maçı CANLI izle! FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri Türkiye - Yunanistan maçı hangi kanalda?

Türkiye - Yunanistan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Millilerimizin 2 sayı farkla kazanıp zirvede yer almak isteyeceği maç bu akşam Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve NTV'den canlı olarak ekranlara gelecek.

İkinci sırada yer alıyoruz

12 Dev Adam, Yunanistan'a ise geçtiğimiz cuma günü Atina'da tek sayı farkla 72-71 yenildi. Ay-Yıldızlılar, 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle B Grubu'nda ikinci sırada yer alıyor. 2 galibiyet alan ve 1 kez mağlup olan Komşumuz, ilk sırada bulunuyor. Eğer bu akşam Yunanlılar'dan rövanşı alır ve onları en az iki sayı farkla devirirsek, liderliği de ele geçireceğiz. Gruplarında ilk üç sırayı alan ekipler, bir üst turda mücadele etme hakkı elde edecek.