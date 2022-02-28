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    • Spor
    • 28.02.2022 18:09
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    • 28.02.2022 18:14
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    Kasımpaşa - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM

    Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.

    Kasımpaşa - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM

    Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlayacak olan maçta VAR hakemi olarak Özgür Yankaya görev yapacak.

    İŞTE MUHTEMEL 11'LER
    Kasımpaşa:     Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Evren Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Aabid, Fall, Hajradinovic, Ahmet Emin Engin, Umut Bozok

    Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Szalai, Çağtay, Ozan, Crespo, Osayi-Samuel, Rossi, Arda Güler, Serdar Dursun

    İLK MAÇI FENERBAHÇE KAZANMIŞTI


    Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne de veda eden sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı.Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, 43 puanla 6. sırada bulunuyor. Son 3 maçında iki beraberlik ve bir mağlubiyet alan Kasımpaşa, haftaya 29 puanla girdi.



        Ligin ilk yarısında iki takım arasında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 2-1 kazanmıştı.

        FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK VAR
        Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo ve Ferdi Kadıoğlu, maçta forma giyemeyecek.

        Bu isimlerin yanı sıra bel ağrıları devam eden ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Mesut Özil'in de karşılaşmada oynaması beklenmiyor.



        İRFAN CAN KART YERSE TRABZONSPOR MAÇINDA YOK
        Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sakatlığını atlatan İrfan Can, süre alması ve kart görmesi durumunda ligin 28. haftasındaki Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.



            KASIMPAŞA'DA 5 OYUNCU SINIRDA
            Lacivert-beyazlı ekipte üçer sarı kartları bulunan Umut Bozok, Rayane Aabid, Doğucan Haspolat, Mortadha Ben Ouanes ve Hadergjonaj karşılaşmada da sarı kart görürse, 28. haftadaki Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.



            İKİ TAKIM ARASINDAKİ KARŞILAŞMADA FENERBAHÇE ÜSTÜN
            Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde 38. kez karşılaşacak.



            İki ekip arasında geride kalan 37 maçtan 29'unu Fenerbahçe, 4'ünü Kasımpaşa kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 89 golüne, Kasımpaşa 35 golle yanıt verdi.

            Sezonun ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.
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