Zorlu Sivas deplasmanında yıldızlar sahne aldı! Beşiktaş 3 puanı kaptı





ALEX TEİXEİRA TAKIMA ISINIYOR

Kartal'ı galibiyet kadar sevindiren bir diğer gelişme de dün asist yapan ve takıma her geçen gün daha da ısınan Alex Teixeira'nın takıma daha da ısınması oldu. Teixeira gözdoldurdu.

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