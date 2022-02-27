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    Zorlu Sivas deplasmanında yıldızlar sahne aldı! Beşiktaş 3 puanı kaptı

    Siyah-Beyazlılar’da Sivasspor maçında Batshuayi (2) ve Ghezzal golleriyle takımını sırtladı. Alex Teixeira ise hem asisti hem de etkili futbolu ile Kartal’a güç kattı. Beşiktaş, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrıldı.

    Yıldızların altında

    Beşiktaş zorlu Sivasspor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrılırken Siyah-Beyazlı takımda yıldız futbolcuların performansı ön plana çıktı. Batshuayi ve Ghezzal asistleriyle, Alex Teixeira da asistiyle Kartal'ı zorlu Sivas deplasmanında sırtladı.



    BATSHUAYİ COŞTU BİR KERE
    Sivas karşısında biri penaltıdan olmak üzere iki gol atan Batshuayi, takımının galibiyetinde attığı gollerle önemli bir rol oynadı. Belçikalı golcü gol sayısını da 11'e çıkarmayı başardı.



    GHEZZAL'DEN ESKİYE DÖNÜŞ
    Beşiktaş'ın bir diğer yıldızı Ghezzal ise Sivas karşısında bu kez asistleriyle değil, attığı golle maça imzasını attı. Cezayirli futbolcu Türkiye kariyerinde ilk kez kafa golü attı.



        ALEX TEİXEİRA TAKIMA ISINIYOR
        Kartal'ı galibiyet kadar sevindiren bir diğer gelişme de dün asist yapan ve takıma her geçen gün daha da ısınan Alex Teixeira'nın takıma daha da ısınması oldu. Teixeira gözdoldurdu.

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