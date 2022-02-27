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    Süper Lig'e ambargo koyan Trabzonspor ikinci en uzun liderlik ve iç saha yenilmezlik serisine ulaştı

    Süper Lig'de fırtınalar estiriyor. Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile tarihinin ikinci en uzun liderlik serüvenine ve en uzun ikinci iç saha yenilmezlik serisine ulaştı. İşte sizler için derlediğimiz 27 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Fırtına rekora doymuyor!

    Trabzonspor şampiyonluğa sağlam adımlarla ilerlerken rekorları da alt üst etmeyi sürdürüyor. Süper Lig'de 19 haftadır liderlik koltuğunda bulunan Trabzonspor bu başarıyı en son 1980-81 sezonunda 22 hafta ile yakalamıştı. Fırtına ayrıca Kayserispor karşısında aldığı galibiyetle birlikte iç sahada da yenilmezlik serisine 20 maça çıkardı. Trabzonspor'un evindeki yenilmezlik serisi ayrıca 355 güne ulaştı. Bordo- Mavililer bu sezon 9 maçta geriye düşmesine rağmen puan çıkartmayı başararak bu alanda da ligin zirvesinde yer aldı. Karadeniz ekibi bu sezon bu sezon ilk golü yediği Süper Lig maçlarından 19 puanla en fazla puan çıkaran takım oldu. Fırtına, geçen sezon da Abdullah Avcı yönetiminde 5 maçta mağlup konumdayken sahadan puanla ayrılmayı başarmıştı.



    18 PUAN FAZLA TOPLADI
    Trabzonspor Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 27. hafta itibarıyla 48 puanla 4. sırada yer alıyordu. Bu sezon ise 66 puan topladılar.



    HER MAÇTAN KEYİF ALALIM!
    Trabzonspor, daha önce sözleşme imzaladığı Evrard Kouassi ve Emrehan Gedikli için imza töreni düzenledi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, şampiyonlukla ilgili olarak, "Matematiksel olarak bu yarış bitinceye kadar şampiyon olmuş gibi davranmak yerine takımımızın oynadığı her maçtan keyif ve zevk alalım. 11 maç 33 puan var. Çok dikkatli olalım ve lütfen biraz daha sabredelim" dedi... Ağaoğlu imza töreninde Kouassi'ye, "1461 forma alırsan ücrette indireme giderim" dedi. Yıldız oyuncu ise gülerek "Çok fazla. 1061'de anlaşalım" yanıtını verdi.



        SEVİNÇ GÖZYAŞLARI
        Trabzonspor, Kayserispor'u 3-2 mağlup edince 83 yaşındaki taraftar Halit Aygün gözyaşlarını tutamadı. Fanatik taraftarın gözyaşları sosyal medyada gündem oldu.



        SİZLERE İNANIYORUM!
        Torrent, Çaykur Rizespor maçı öncesinde oyuncularına, "Sizlere inanıyorum. Rize maçını da alarak taraftarımızı mutlu edeceğiz" dedi. Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, bugün karşılaşacakları Çaykur Rizespor maçı öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı. Tecrübeli teknik adam, "Göztepe maçındaki kazanma isteğinizden memnunum. Çaykur Rizespor maçı da zorlu geçecektir. Ancak sizlere inanıyorum. Rizespor'u yenerek daha da rahatlayacağız. Büyük taraftarımıza bir hediye daha verelim. Onlar her şeyin en güzelini hak ediyor. Sizden 90 dakika boyunca mücadeleyi bırakmamanızı istiyorum" dedi.



        G.SARAY RİZE'YE HAZIR
        Galatasaray, Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Sarı- Kırmızılı futbolcular son antrenmanda taktik çalışırken Torrent'in bir süre oyuncularıyla görüşme yaptığı gözlendi.



            ASLAN'IN KRİTİK SINAVI
            Galatasaray bugün Çaykur Rizespor ile kritik bir maça çıkacak. Alt sıralarda yer alan iki takımın mücadelesi merak ediliyor. Evinde oynadığı son 4 maçı kazanamayan Galatasaray rakibini yenerek kötü gidişata son vermek istiyor.



            4 OYUNCU 11'E DÖNÜYOR
            Cimbom'un Göztepe maçında 4 oyuncu oyuna sonradan girmiş ve takım bir anda canlanmıştı. Torrent, Ç.Rize maçına da Gomis, Cicaldau, Berkan ve Emre Kılınç'ı birlikte maça başlatacak. Geçtiğimiz hafta bu 4 isim oyuna dahil olduktan sonra kıpırdanan Aslan, Çaykur Rize maçını da kazanarak artık istikrar yakalamak istiyor.



            ABRAMOVİCH CHELSEA'NİN YÖNETİMİNİ DEVRETTİ!
            Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sebebiyle İngiltere'de eleştirilerin odağında olan Chelsea'nin Rus patronu Roman Abramovich, kulüp yönetimindeki yetkilerini devrettiğini açıkladı. Abaromvich yaptığı açıklamada, "20 yıldır sahibi olduğum Chelsea'de daima kulübün çıkarlarını en iyi şekilde düşünerek kararlar aldım. Bu değerlere bağlı kalmayı sürdürüyorum." dedi.



                RAFAEL NADAL ADINI FİNALE YAZDIRDI!
                Teniste erkekler dünya sıralamasının 5 numarası Rafael Nadal, klasmanın 2. basamağındaki Daniil Medvedev'i 2-0 yenerek Meksika Açık Tenis Turnuvası'nda finale yükseldi. Nadal, rakibini 6-3'lük setlerle geçti. Kariyerinde 90 tekler şampiyonluğu bulunan Nadal'ın finaldeki rakibi, Stefanos Tsitsipas'ı 2-0 yenen Cameron Norrie olacak.



                ENES ÜNAL ŞOV YAPTI GETAFE 1 PUAN ALDI
                LA Liga'nın 26. haftasında Getafe, sahasında oynadığı maçta Enes Ünal'ın attığı gollerle Alaves ile 2-2 berabere kaldı. La Liga'da bu sezon 13. golünü atan Enes, gol krallığı yarışında 2. sırada bulunuyor. Bir diğer milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı ise CSKA Moskova'nın Spartak Moskova'yı 2-0 yendiği maçta takımının ilk golünü attı.



                GÜMRÜK'TEN ŞİPŞAK GALİBİYET
                Karagümrük Başakşehir'i iki dakikada bulduğu iki golle devirdi. Rakibinin 4 maçlık galibiyet serisine son verdi. Süper Lig'in 27. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Karagümrük böylelikle rakibinin ligdeki 4 maçlık galibiyet serisine son verdi. Başakşehir maçın 25. dakikasında Trezeguet'in golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip 39. dakikada Borini ile skora denge getirdi: 1-1. 41. dakikada sahneye çıkan Ahmed Musa, Karagümrük'ü 2-1 öne geçirdi. İkinci yarıda başka gol olmayınca karşılaşma konuk ekibini üstünlüğü ile sona erdi. Başakşehir'in 4 maçlık serisi biterken, Fatih Karagümrük ligde üst üste ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.



                    KAPTAN SAHAYA İNİYOR
                    Mesut Özil Kasımpaşa maçında Arda Güler ile birlikte 11'de olacak. Fenerbahçe'de sakatlığının atlatan kaptan Mesut Özil'in Kasımpaşa maçında sahada olacağı bildirildi. İsmail Kartal'ın Mesut'a 'Hazır ol' emrini verdiği ve yıldız oyuncuyu ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi. Mesut Özil'in bu maçta Arda Güler ile yan yana oynayacağı bu düzenin nasıl sonuç vereceğinin ise merak edildiği de gelen haberler arasında.



                    HAZIRLIKLAR TAM GAZ
                    Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenman ile sürdürdü. İsmail Kartal yönetimindeki çalışma 1.5 saat sürdü. İdmanın son bölümü taktik çalışma ile geçti. Sakatlıkları devam eden Luiz Gustavo ile Filip Novak antrenmanda yer almadı.



                    MANİSA EVİNDE EYÜP'Ü GEÇTİ
                    1. Lig'de Manisa, üst sıraları hedefleyen Eyüpspor'u Erhan ve Diallo'nun golleriyle devirmeyi başardı. Spor Toto 1. Lig'de dün oynanan maçta Manisa FK evinde konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 yendi. Manisa'nın gollerini 39'da Erhan Çelenk, 50'da Diallo atarken, Eyüpspor'un golü 85. dakikada Timur Temeltaş'tan geldi. Konuk ekip Eyüpspor'da Pa Dibba 36. dakikada kırmızı kart gördü. Manisa FK, evinde aldığı bu galibiyetle ilk 6 için umutlarını artırdı.



                        ALTIN ADAM İBRAHİM ÇOLAK
                        Milli sporcu İbrahim Çolak, Cottbus Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda halka aletinde altın madalya kazandı. Almanya'nın Cottbus şehrinde düzenlenen şampiyonanın halka aleti finalinde İbrahim Çolak elde ettiği 14.733 puanla şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu. Halka aletinde finalde mücadele eden bir diğer milli sporcu Adem Asil ise 4. sırayı aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çolak için tebrik mesajı yayımladı.

                        SÜPER LİG'DE 4 MAÇ DAHA OYNANACAK
                        Süper Lig'de bugün Galatasaray ve Çaykur Rize maçı dışında 4 karşılaşma daha oynanacak. Saat 13.30'da Giresunspor-Göztepe ve Altay-Gaziantep FK maçları oynanacak. Saat 16.00'da ise Atakaş Hatayspor- Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor karşılaşmaları var. Maçlar büyük bir heyecana sahne olacak.

                        FENERBAHÇE SAFİPORT 54 SAYI FARK ATTI
                        Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Safiport, evinde Elazığ İl Özel İdare'yi 54 sayı farkla 96-42 yendi. Dişi Kanarya maçın ilk yarısını da 48-22 önde tamamladı. Maçın en skorer ismi 19 sayı atan F.Bahçeli Hartley oldu. Günün diğer maçında ise Nesibe Aydın, Çankaya Üniversitesi'ni 86-84 yendi.

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                        Haberler Spor Süper Lig'e ambargo koyan Trabzonspor ikinci en uzun liderlik ve iç saha yenilmezlik serisine ulaştı
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