Süper Lig'e ambargo koyan Trabzonspor ikinci en uzun liderlik ve iç saha yenilmezlik serisine ulaştı





ALTIN ADAM İBRAHİM ÇOLAK

Milli sporcu İbrahim Çolak, Cottbus Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda halka aletinde altın madalya kazandı. Almanya'nın Cottbus şehrinde düzenlenen şampiyonanın halka aleti finalinde İbrahim Çolak elde ettiği 14.733 puanla şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu. Halka aletinde finalde mücadele eden bir diğer milli sporcu Adem Asil ise 4. sırayı aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çolak için tebrik mesajı yayımladı.



SÜPER LİG'DE 4 MAÇ DAHA OYNANACAK

Süper Lig'de bugün Galatasaray ve Çaykur Rize maçı dışında 4 karşılaşma daha oynanacak. Saat 13.30'da Giresunspor-Göztepe ve Altay-Gaziantep FK maçları oynanacak. Saat 16.00'da ise Atakaş Hatayspor- Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor karşılaşmaları var. Maçlar büyük bir heyecana sahne olacak.



FENERBAHÇE SAFİPORT 54 SAYI FARK ATTI

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Safiport, evinde Elazığ İl Özel İdare'yi 54 sayı farkla 96-42 yendi. Dişi Kanarya maçın ilk yarısını da 48-22 önde tamamladı. Maçın en skorer ismi 19 sayı atan F.Bahçeli Hartley oldu. Günün diğer maçında ise Nesibe Aydın, Çankaya Üniversitesi'ni 86-84 yendi.

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