Süper Lig'e ambargo koyan Trabzonspor ikinci en uzun liderlik ve iç saha yenilmezlik serisine ulaştı

Trabzonspor şampiyonluğa sağlam adımlarla ilerlerken rekorları da alt üst etmeyi sürdürüyor. Süper Lig'de 19 haftadır liderlik koltuğunda bulunan Trabzonspor bu başarıyı en son 1980-81 sezonunda 22 hafta ile yakalamıştı. Fırtına ayrıca Kayserispor karşısında aldığı galibiyetle birlikte iç sahada da yenilmezlik serisine 20 maça çıkardı. Trabzonspor'un evindeki yenilmezlik serisi ayrıca 355 güne ulaştı. Bordo- Mavililer bu sezon 9 maçta geriye düşmesine rağmen puan çıkartmayı başararak bu alanda da ligin zirvesinde yer aldı. Karadeniz ekibi bu sezon bu sezon ilk golü yediği Süper Lig maçlarından 19 puanla en fazla puan çıkaran takım oldu. Fırtına, geçen sezon da Abdullah Avcı yönetiminde 5 maçta mağlup konumdayken sahadan puanla ayrılmayı başarmıştı.
18 PUAN FAZLA TOPLADI
Trabzonspor Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 27. hafta itibarıyla 48 puanla 4. sırada yer alıyordu. Bu sezon ise 66 puan topladılar.
HER MAÇTAN KEYİF ALALIM!
Trabzonspor, daha önce sözleşme imzaladığı Evrard Kouassi ve Emrehan Gedikli için imza töreni düzenledi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, şampiyonlukla ilgili olarak, "Matematiksel olarak bu yarış bitinceye kadar şampiyon olmuş gibi davranmak yerine takımımızın oynadığı her maçtan keyif ve zevk alalım. 11 maç 33 puan var. Çok dikkatli olalım ve lütfen biraz daha sabredelim" dedi... Ağaoğlu imza töreninde Kouassi'ye, "1461 forma alırsan ücrette indireme giderim" dedi. Yıldız oyuncu ise gülerek "Çok fazla. 1061'de anlaşalım" yanıtını verdi.