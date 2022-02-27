Özel Haber I Hırs yaptı daha iyi oldu! Enes Ünal Kuntz'un kararı sonrası vites yükseltti

A Milli Takım kadrosunda yer aldığı dönemde hem Ay-Yıldızlı ekibimizde hem de kulübü Getafe'de suskun kalan 24 yaşındaki Enes, Stefan Kuntz'un kendisini kadroya çağırmadığı sürecin sonrasında ise inanılmaz bir başarıya imza attı ve Avrupa'da adından söz ettirmeye başladı.

Enes'in yükselen performansı sonrası, "Milli Takım'da olmamak onu hırslandırmış ve eskisinden daha güçlü hale gelmiş" yorumları yapıldı.

Stefan Kuntz'un son iki kamp döneminde aday kadroya çağırmadığı Enes'i Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanacak Portekiz maçının kadrosuna davet etmesine ise kesin gözüyle bakılıyor.