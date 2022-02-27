Özel Haber I Hırs yaptı daha iyi oldu! Enes Ünal Kuntz'un kararı sonrası vites yükseltti

Ülkemizi 2015 yılından bu yana Avrupa'da temsil eden Enes Ünal, Şenol Güneş döneminde A Milli Takım kariyerinde bekleneni tam olarak veremeyince büyük bir eleştiri almış, hatta Güneş de Enes tercihi sebebiyle hedef haline gelmişti.
Şenol Güneş'in A Milli Takım'dan ayrılması sonrası Ay-Yıldızlı takımın başına geçen Stefan Kuntz ise göreve geldikten sonra 2 Ekim 2021'de açıkladığı ilk aday kadroda Güneş döneminin eleştirilen ismi Enes Ünal'a kadroda yer vermemişti.
Kuntz'un geçtiğimiz kasım ayındaki kamp döneminde de Milli Takım'a çağırmadığı Enes ise Ay-Yıldızlı takımdan kesilidği ekim ayı itibarıyla muhteşem bir çıkışa imza atmayı başardı.
Bu sezon Getafe formasıyla A Milli Takım'dan kesildiği tarih olan 2 Ekim'e kadar gol sevinci yaşayamayan Enes, Kuntz'un bu kararı sonrası ise müthiş bir çıkış yakaladı. Getafe'deki bu sezonki ilk golünü 28 Ekim 2021'de atan 24 yaşındaki futbolcu, şubat ayı sonunda ise İspanya'daki gol sayısını 13'e çıkardı ve gol krallığı yarışında ikinci sıraya kadar yükselmeyi başardı.