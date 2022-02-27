Giresunspor evinde 3 puanı cebe koydu! Giresunspor 3 - 1 Göztepe maç sonucu

Süper Lig'in 27. haftasında GZT Giresunspor sahasında İzmir temsilcisi Göztepe'yi konuk etti. Heyecan fırtınasına sahne olan karşılaşmayı ev sahibi Giresunspor Umut Nayir, Alexis Perez ve Muhammed Gümüşkaya kaydetti. İzmir temsilcisinin tek golü ise 75. dakikada Franco Di Santo'dan geldi.

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26. dakikada Diabate'nin sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde Sergio'nun gelişine vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat üzerine gelen topu kontrol etti.

27. dakikada Giresunspor öne geçti. Muhammed Gümüşkaya'nın sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde Umut Nayir topa kafayı vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

41. dakikada Aziz Eraltay'ın yerden pasında Muhammed Gümüşkaya ceza sahasında topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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