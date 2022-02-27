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    • 27.02.2022 15:05
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    • 27.02.2022 15:09
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    Fransız basınından son dakika iddiası: Shaqiri yerine ilk aday Kerem Aktürkoğlu

    Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray ve Milli Takım formasıyla bu sezon harikalar yaratan Kerem Aktürkoğlu Avrupa devlerinin dikkatinden kaçmadı. Fransız basını genç isim için Olympique Lyon'un devrede olduğunu bildirdi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Shaqiri yerine ilk aday Kerem Aktürkoğlu

    Bu sezon hem Galatasaray hem de Milli Takım formasıyla harika bir performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu ile ilgili transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Fransız basını, Lyon'un genç yıldıza olan ilgisinin sürdüğünü yazdı ve flaş bir iddiayı ortaya attı.



    But Football isimli internet sitesinde gazeteci Ignazio Genuardi'nin derlediği habere göre Lyon yönetimi ara transfer döneminde takımdan ayrılan ve MLS ekibi Chicago Fire'a transfer olan Xherdan Shaqiri'nin yerini Kerem Aktürkoğlu ile doldurmak istiyor.



    Fransız kulübünün uzun süredir Türk yıldızı izlediği ve sezon sonunda teklif hazır yapma hazırlığında olduğunu da belirtildi.



        Bu sezon Galatasaray formasıyla 38 resmi maça çıkan Kerem Aktürkoğlu 9 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. 23 yaşındaki futbolcu Milli Takım'da ise 8 maçta görev yapıp rakip ağları 3 kez sarstı.



        Sarı-Kırmızılı yönetim geçtiğimiz yılın sonunda Kerem'in sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatmıştı. Transfermakt verilerine göre milli futbolcunun piyasa değeri 11 milyon Euro.

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