Fransız basınından son dakika iddiası: Shaqiri yerine ilk aday Kerem Aktürkoğlu

Bu sezon hem Galatasaray hem de Milli Takım formasıyla harika bir performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu ile ilgili transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Fransız basını, Lyon'un genç yıldıza olan ilgisinin sürdüğünü yazdı ve flaş bir iddiayı ortaya attı.
But Football isimli internet sitesinde gazeteci Ignazio Genuardi'nin derlediği habere göre Lyon yönetimi ara transfer döneminde takımdan ayrılan ve MLS ekibi Chicago Fire'a transfer olan Xherdan Shaqiri'nin yerini Kerem Aktürkoğlu ile doldurmak istiyor.
Fransız kulübünün uzun süredir Türk yıldızı izlediği ve sezon sonunda teklif hazır yapma hazırlığında olduğunu da belirtildi.