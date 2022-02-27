Fransız basınından son dakika iddiası: Shaqiri yerine ilk aday Kerem Aktürkoğlu

Bu sezon hem Galatasaray hem de Milli Takım formasıyla harika bir performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu ile ilgili transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Fransız basını, Lyon'un genç yıldıza olan ilgisinin sürdüğünü yazdı ve flaş bir iddiayı ortaya attı.