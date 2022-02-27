Özel Haber I Galatasaraylı Morutan kesik yedi! 5 oyuncuyu geçti

Genç oyuncu, Emre Kılınç, Ryan Babel, Halil Dervişoğlu, Barış Alper ve Cicaldau'dan daha fazla gole katkı vermesine rağmen istenmeyen adam ilan edildi.

Romen oyuncu şimdiye kadar Galatasaray formasıyla 28 maçta 3 gol atarken 5 de asiste imza attı. Toplamda 8 gole katkı verdi. Babel'in 29 maçta 1 gol ve 1 asisti var. Emre Kılınç, 27 maçta 5 gol ve 1 asist üretti. Halil Dervişoğlu ise 24 maçta 3 gol ve 1 asiste imza attı…

Barış Alper Yılmaz 16 maçta görev alırken gol ve asist üretemedi. Vatandaşı Cicaldau ise Galatasaray'da bu sezon 29 maçta 5 gol, 2 asist ile mücadele ediyor