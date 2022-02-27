Özel Haber I Galatasaraylı Morutan kesik yedi! 5 oyuncuyu geçti

Romen oyuncu, Göztepe maçında da İzmir'e götürülmeyen isimler arasında yer alıyordu. 22 yaşındaki oyuncunun bir anda kadro dışında kalması çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi.
Sezon başında Romen ekibi FCSB'den 4.1 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilen Morutan, şimdiye kadar beklenen performansı sergileyemese de istatistikleriyle bazı takım arkadaşlarını geride bırakmış durumda.
Genç oyuncu, Emre Kılınç, Ryan Babel, Halil Dervişoğlu, Barış Alper ve Cicaldau'dan daha fazla gole katkı vermesine rağmen istenmeyen adam ilan edildi.
Romen oyuncu şimdiye kadar Galatasaray formasıyla 28 maçta 3 gol atarken 5 de asiste imza attı. Toplamda 8 gole katkı verdi. Babel'in 29 maçta 1 gol ve 1 asisti var. Emre Kılınç, 27 maçta 5 gol ve 1 asist üretti. Halil Dervişoğlu ise 24 maçta 3 gol ve 1 asiste imza attı…
Barış Alper Yılmaz 16 maçta görev alırken gol ve asist üretemedi. Vatandaşı Cicaldau ise Galatasaray'da bu sezon 29 maçta 5 gol, 2 asist ile mücadele ediyor