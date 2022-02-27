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    • Spor
    • 27.02.2022 13:14
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    • 27.02.2022 13:14
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    Fatih Terim'e sürpriz teklif! İkna turları başladı

    Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'la olaylı bir şekilde yollarını ayıran Fatih Terim'e sürpriz bir teklif geldi. 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'ın tecrübeli hocayı takımın başına getirmeyi hedeflediği öğrenildi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Terim’e sürpriz teklif! İkna turları başladı

    Galatasaray'la yolları olaylı şekilde ayrılan Fatih Terim bir süredir gözlerden uzakta... Yaşanan süreçle ilgili sessizliğini koruyan ve sezon sonunda açıklama yapacağı belirtilen tecrübeli teknik adamın kariyerine ne şekilde devam edeceği de merak konusu...



    Terim'in Galatasaray başkanlığı için kolları sıvadığı kulislerde konuşulurken, flaş bir iddia gündemi sarstı... İddialara göre Katar Futbol Federasyonu, 67 yaşındaki hoca ile temasa geçti ve teklifte bulundu.



    Katar Federasyonu'nun Fatih Terim'e 2022 Dünya Kupası'nda milli takımı çalıştırması için çok cazip bir teklif yaptığı belirtiliyor. Geçtiğimiz yıllarda da Terim'in adı Katar Milli Takımı ile anılmış ve yıllık 10 milyon Euro'yu aşan bir teklif yapıldığı öne sürülmüştü.



        21 Kasım'da başlayacak ve ev sahipliğini yapacağı turnuvada tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda yer alma şansını yakalayacak olan Katar'ın Fatih Terim'i ikna için görüşmelerinin sürdüğü belirtiliyor. Şu anda takımın başında olan Felix Sanchez'le yolları ayırma kararı alan Katar Federasyonu finallerde çok daha tecrübeli bir teknik adamla mücadele etmeyi planlıyor.



        Fatih Terim'in Katar'ın teklifine nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor.

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