Fatih Terim'e sürpriz teklif! İkna turları başladı

Galatasaray'la yolları olaylı şekilde ayrılan Fatih Terim bir süredir gözlerden uzakta... Yaşanan süreçle ilgili sessizliğini koruyan ve sezon sonunda açıklama yapacağı belirtilen tecrübeli teknik adamın kariyerine ne şekilde devam edeceği de merak konusu...
Terim'in Galatasaray başkanlığı için kolları sıvadığı kulislerde konuşulurken, flaş bir iddia gündemi sarstı... İddialara göre Katar Futbol Federasyonu, 67 yaşındaki hoca ile temasa geçti ve teklifte bulundu.
Katar Federasyonu'nun Fatih Terim'e 2022 Dünya Kupası'nda milli takımı çalıştırması için çok cazip bir teklif yaptığı belirtiliyor. Geçtiğimiz yıllarda da Terim'in adı Katar Milli Takımı ile anılmış ve yıllık 10 milyon Euro'yu aşan bir teklif yapıldığı öne sürülmüştü.