Fatih Terim'e sürpriz teklif! İkna turları başladı





Katar Federasyonu'nun Fatih Terim'e 2022 Dünya Kupası'nda milli takımı çalıştırması için çok cazip bir teklif yaptığı belirtiliyor. Geçtiğimiz yıllarda da Terim'in adı Katar Milli Takımı ile anılmış ve yıllık 10 milyon Euro'yu aşan bir teklif yapıldığı öne sürülmüştü.