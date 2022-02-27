Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 27.02.2022 15:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.02.2022 15:25
    ABONE OL

    Lampard'la da yüzü gülmedi! Cenk Tosun'un zor günleri...

    Son dakika spor haberleri | Kasım ayında sahalara dönen Cenk Tosun, bu yıl Everton'da sadece 11 dakika süre alabildi. Rafael Benitez sonrası Everton'da göreve gelen Lampard ile yıldızı barışmayan Cenk Tosun, yedek kulübesinde bile kendisine yer bulmakta zorlanıyor.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Lampard’la yıldızı barışmıyor

    Uzun süreli sakatlığını atlattıktan sonra geçtiğimiz kasım ayında sahalara dönen Cenk Tosun, kulübü Everton'da bu sezon sadece 11 dakika süre alabildi. Rafael Benitez sonrası Everton'da teknik direktörlük görevine gelen Frank Lampard yönetiminde ise kendisine yedek kulübesinde yer bulması bile zor hale geldi.

    2018 yılının başında Beşiktaş'tan 22.5 milyon Euro karşılığında Everton'a transfer olan ve Süper Lig'den Avrupa'ya en yüksek bonservis ücreti ile giden futbolcu unvanını elinde bulunduran Cenk Tosun, İngiliz ekibinde kariyerinin en sönük günlerini geçiriyor.

    Geçen sezonun devre arasında kiralandığı eski kulübü Beşiktaş'ta yaşadığı sakatlık sonrası 2021'in kasım ayında formasına kavuşabilen Cenk Tosun, bu sezon Everton'da biri lig, biri kupa olmak üzere sadece 2 maçta forma giyebildi. Cenk, bu iki maçta sadece 11 dakika süre alabildi.

        Everton'ın eski teknik direktörü Rafael Benitez yönetiminde ligde 6 maçta kendisine kadroda yer bulabilen, 1 maçta ise süre alan Cenk Tosun, kulüpteki teknik direktör değişimi sonrası ise yedek kulübesinde dahi yer bulmakta zorlanmaya başladı.

        Rafael Benitez sonrası Everton'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Frank Lampard, İngiliz ekibinin başında çıktığı 4 lig maçının 3'ünde Cenk'e kadroda yer vermedi. Lampard yönetimindeki 1 maçta kendisine kadroda yer bulan Milli futbolcu, bu karşılaşmada ise kulübede bekledi.

        Frank Lampard'ın kadroda düşünmediği ve sezon sonu Everton ile sözleşmesi bitecek olan Cenk Tosun'un ligin kalan kısmında da forma şansı bulmasının zor olduğu belirtiliyor. Everton'da gözden çıkarılan Cenk Tosun'un sezon sonu yeniden eski kulübü Beşiktaş'a dönebileceği konuşuluyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Scholz’dan Rusya - Ukrayna savaşıyla ilgili flaş açıklamalar
        Haberler Spor Lampard'la da yüzü gülmedi! Cenk Tosun'un zor günleri...
            SON DAKİKA