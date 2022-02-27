Lampard'la da yüzü gülmedi! Cenk Tosun'un zor günleri...

Geçen sezonun devre arasında kiralandığı eski kulübü Beşiktaş'ta yaşadığı sakatlık sonrası 2021'in kasım ayında formasına kavuşabilen Cenk Tosun, bu sezon Everton'da biri lig, biri kupa olmak üzere sadece 2 maçta forma giyebildi. Cenk, bu iki maçta sadece 11 dakika süre alabildi.