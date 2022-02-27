Lampard'la da yüzü gülmedi! Cenk Tosun'un zor günleri...

Uzun süreli sakatlığını atlattıktan sonra geçtiğimiz kasım ayında sahalara dönen Cenk Tosun, kulübü Everton'da bu sezon sadece 11 dakika süre alabildi. Rafael Benitez sonrası Everton'da teknik direktörlük görevine gelen Frank Lampard yönetiminde ise kendisine yedek kulübesinde yer bulması bile zor hale geldi.
2018 yılının başında Beşiktaş'tan 22.5 milyon Euro karşılığında Everton'a transfer olan ve Süper Lig'den Avrupa'ya en yüksek bonservis ücreti ile giden futbolcu unvanını elinde bulunduran Cenk Tosun, İngiliz ekibinde kariyerinin en sönük günlerini geçiriyor.
Geçen sezonun devre arasında kiralandığı eski kulübü Beşiktaş'ta yaşadığı sakatlık sonrası 2021'in kasım ayında formasına kavuşabilen Cenk Tosun, bu sezon Everton'da biri lig, biri kupa olmak üzere sadece 2 maçta forma giyebildi. Cenk, bu iki maçta sadece 11 dakika süre alabildi.