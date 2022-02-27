Özel Haber I Muhammed’den resital!

Devre arasında ise güçlenmesi ve tecrübe kazanması için Giresunspor'a kiraya gönderildi. Fenerbahçe'nin genç yeteneği Karadeniz ekibinde yavaş yavaş kendini buluyor.

Göztepe'ye karşı 1 gol ve 1 asistle mücadele eden Muhammed Gümüşkaya yeniden Fenerbahçe taraftarının beğenisini kazandı… Sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarı, "İşte gerçek Muhammed bu… Göztepe'ye karşı resital sundu" yorumlarını yaptılar.

21 yaşındaki futbolcu Göztepe'ye karşı yüzde 75 orta isabeti ile oynadı. 10 ikili mücadele ve 3 hava topu kazandı. 4 kez top kaptı ve 3 kilit pas attı.

En çok ikili mücadeleye giren, en çok ikili mücadele kazanan, en çok top kapan, en yüksek orta isabeti tutturan ve en çok kilit pas atan oyuncu oldu. Muhammed Gmüşkaya'nın Fenerbahçe ile sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.