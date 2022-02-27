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    • Spor
    • 27.02.2022 13:59
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    • 27.02.2022 13:59
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    CANLI | Altay - Gaziantep FK maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 27. haftasında heyecan sürüyor. Küme düşme potasında bulunan İzmir temsilcisi Altay, evinde Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Karşılaşmada ilk düdük saat 13.30'da çaldı. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    CANLI | Altay - Gaziantep FK

    Süper Lig'in 27. haftasında heyecan devam ediyor. Altay ile Gaziantep FK kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

    ALTAY - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Başlama düdüğü 13.30'da çalan Altay - Gaziantep FK maçı beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanıyor.

    ALTAY-GAZİANTEP FK İLK 11'LER
    ALTAY: Mateusz, Naderi, Murat, Eric, Cebrail, Thaciano, Poko, Rodriguez, Pinares, Kappel, Deniz
    GAZİANTEP FK: Günay, Djilobodji, Tosça, Caulker, Oğuz, Doğan, Merkel, Furkan, Sagal, Maxim, Figueiredo

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    Haberler Spor CANLI | Altay - Gaziantep FK maçı canlı anlatım izle
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