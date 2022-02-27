CANLI | Altay - Gaziantep FK maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'in 27. haftasında heyecan devam ediyor. Altay ile Gaziantep FK kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
ALTAY - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başlama düdüğü 13.30'da çalan Altay - Gaziantep FK maçı beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanıyor.
ALTAY-GAZİANTEP FK İLK 11'LER
ALTAY: Mateusz, Naderi, Murat, Eric, Cebrail, Thaciano, Poko, Rodriguez, Pinares, Kappel, Deniz
GAZİANTEP FK: Günay, Djilobodji, Tosça, Caulker, Oğuz, Doğan, Merkel, Furkan, Sagal, Maxim, Figueiredo