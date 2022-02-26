Türk asıllı futbolcu Abdullah Doğan Ukrayna'da mahsur kaldı! Metroda uyuyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş spora da büyük darbe vurdu. Futbol, basketbol vs. branşlardan savaşın karanlık yüzüyle ilgili haberler geliyor.

Onlardan biri de Türk asıllı futbolcu Abdullah Doğan ile ilgili. Türk asıllı oyuncunun başına gelenler oldukça ilginç.