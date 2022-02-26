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    • Spor
    • 26.02.2022 15:04
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    • 26.02.2022 15:08
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    Türk asıllı futbolcu Abdullah Doğan Ukrayna'da mahsur kaldı! Metroda uyuyor

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş spora da büyük darbe vurdu. Kharkiv’e giden Türk asıllı futbolcu Abdullah Doğan, şehirde mahsur kaldı ve saldırılar nedeniyle metroda uyuyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Türk asıllı futbolcu Ukrayna’da mahsur kaldı! Özel Haber

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş spora da büyük darbe vurdu. Futbol, basketbol vs. branşlardan savaşın karanlık yüzüyle ilgili haberler geliyor.

    Onlardan biri de Türk asıllı futbolcu Abdullah Doğan ile ilgili. Türk asıllı oyuncunun başına gelenler oldukça ilginç.



    Alman ekibi Werder Bremen'in B takımından Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımına transfer olmak için Kharkiv'e giden Türk asıllı futbolcu Abdullah Doğan, şehirde mahsur kaldı ve saldırılar nedeniyle metroda uyuyor.

    Genç oyuncu sosyal medya aracılığıyla yardım isterken açıklamalarda bulundu.



    Doğan, "Ne olacağını bilseydim buraya asla gelmezdim. Şok oldum. Havaalanında tanklar ve helikopterler gördüm. Metroda uyuyorum çünkü dışarıda silah sesleri geliyor" dedi.

        Abdullah Doğan, "Metro, apartmanlardan daha güvenli görünüyor. Nişanlımı ve kardeşlerimi bir daha göremeyeceğimden korkuyorum. Hayatım için çok endişeliyim" ifadelerini kullandı.

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        Haberler Spor Türk asıllı futbolcu Abdullah Doğan Ukrayna'da mahsur kaldı! Metroda uyuyor
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