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    • Spor
    • 26.02.2022 15:10
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    • 26.02.2022 15:10
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    Özel Haber I Fenerbahçeli Arda Güler'e Messi benzetmesi

    Son dakika Fenerbahçe haberleri...Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile Konferans Ligi'nde oynadığı maçlardaki performansı ile Avrupa'da adından söz ettiren Arda Güler, Liverpool taraftarlarına yönelik içerik üreten bir internet sitesi tarafından Lionel Messi'ye benzetildi. Ayrıca Liverpool'un 17 yaşındaki oyuncuyu takibe alması gerektiği belirtildi.

    EMRE AKDENİZ
    Takvim
    Özel Haber I Arda Güler’e Messi benzetmesi

    Fenerbahçeli Arda Güler, Avrupa'da adından söz ettirmeye devam ediyor... Sarı-Lacivertliler'in UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile oynadığı maçlardaki performansı ile Avrupa'da adından söz ettirmeyi başaran genç futbolcu için İngiltere'den övgü dolu sözler geldi.

    Liverpool taraftarlarına yönelik içerik üreten liverpool.com'da yer alan bir haberde Arda Güler'in Slavia Prag deplasmanında takımının ikinci golü öncesi attığı çalımlar ve çektiği şutu Lionel Messi'nin oyun stiline benzetildi.

    Ayrıca büyük bir yıldız adayı olduğu belirtilen Arda Güler'in oyun stilinin Liverpool'a uyum sağlayabileceği ve İngiliz devinin genç futbolcuyu takip etmesi gerektiği vurgulandı.

        Fenerbahçe'deki yükselen performansı sonrası Avrupa'nın bazı kulüplerinin dikkatini çekmeyi başaran Arda Güler için sezonun kalan kısmında birçok önemli takımın devreye girmesi bekleniyor.

        Fenerbahçe'ye 2019 yılında 150 bin TL karşılığında transfer edilen Arda Güler, bu sezon Sarı-Lacivertli forma ile A Takım düzeyinde çıktığı maçlarda 3 asist yapma başarısı gösterdi.
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