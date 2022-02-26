Özel Haber I Fenerbahçeli Arda Güler'e Messi benzetmesi

Fenerbahçe'deki yükselen performansı sonrası Avrupa'nın bazı kulüplerinin dikkatini çekmeyi başaran Arda Güler için sezonun kalan kısmında birçok önemli takımın devreye girmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'ye 2019 yılında 150 bin TL karşılığında transfer edilen Arda Güler, bu sezon Sarı-Lacivertli forma ile A Takım düzeyinde çıktığı maçlarda 3 asist yapma başarısı gösterdi.