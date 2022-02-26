Özel Haber I Fenerbahçeli Arda Güler'e Messi benzetmesi

Fenerbahçeli Arda Güler, Avrupa'da adından söz ettirmeye devam ediyor... Sarı-Lacivertliler'in UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile oynadığı maçlardaki performansı ile Avrupa'da adından söz ettirmeyi başaran genç futbolcu için İngiltere'den övgü dolu sözler geldi.
Liverpool taraftarlarına yönelik içerik üreten liverpool.com'da yer alan bir haberde Arda Güler'in Slavia Prag deplasmanında takımının ikinci golü öncesi attığı çalımlar ve çektiği şutu Lionel Messi'nin oyun stiline benzetildi.
Ayrıca büyük bir yıldız adayı olduğu belirtilen Arda Güler'in oyun stilinin Liverpool'a uyum sağlayabileceği ve İngiliz devinin genç futbolcuyu takip etmesi gerektiği vurgulandı.