İngilizler stat doluluk oranına göre 40 kulübü sıraladı! Türkiye'den sadece Trabzonspor var

Süper Lig'de en yakın takipçisi Konyaspor'un 17 puan önünde yer alan ve şampiyonluğa koşan Trabzonspor, her kulvarda en iyiler arasında yer almaya devam ediyor. Ligde şampiyonluğa her hafta bir adım daha yaklaşan Bordo-Mavililer, saha içindeki başarısının yanı sıra tribünlerdeki doluluk oranı ile de dikkat çekiyor.
İngiliz basınından Daily Star, bu sezon dünya genelindeki futbol takımlarının stat doluluk oranını hesaplarken, maçlarına en fazla seyirci çeken 40 kulübü sıraladı.
Daily Star'ın maçlarını en yüksek seyirci ortalaması ile oynadığını açıkladığı 40 futbol takımının içerisinde Türkiye'den yer alan tek takım ise Süper Lig'in lideri Trabzonspor oldu.