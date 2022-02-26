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    • Spor
    • 26.02.2022 13:38
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    • 26.02.2022 13:50
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    İngilizler stat doluluk oranına göre 40 kulübü sıraladı! Türkiye'den sadece Trabzonspor var

    Süper Lig'de son  olarak sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Kayserispor'u 3-2 mağlup eden Trabzonspor, şampiyonluk yürüyüşüne doludizgin devam ediyor. Bordo-Mavililer, Avrupa'da da adından söz ettirmeyi başarıyor. İngiliz basınından Daily Star, bu sezon dünya genelindeki futbol takımlarının stat doluluk oranını hesaplarken, maçlarına en fazla seyirci çeken 40 kulübü sıraladı. Türkiye'den tek takım ise Trabzonspor oldu.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Türkiye’den sadece Trabzonspor var

    Süper Lig'de en yakın takipçisi Konyaspor'un 17 puan önünde yer alan ve şampiyonluğa koşan Trabzonspor, her kulvarda en iyiler arasında yer almaya devam ediyor. Ligde şampiyonluğa her hafta bir adım daha yaklaşan Bordo-Mavililer, saha içindeki başarısının yanı sıra tribünlerdeki doluluk oranı ile de dikkat çekiyor.

    İngiliz basınından Daily Star, bu sezon dünya genelindeki futbol takımlarının stat doluluk oranını hesaplarken, maçlarına en fazla seyirci çeken 40 kulübü sıraladı.

    Daily Star'ın maçlarını en yüksek seyirci ortalaması ile oynadığını açıkladığı 40 futbol takımının içerisinde Türkiye'den yer alan tek takım ise Süper Lig'in lideri Trabzonspor oldu.

        Bu sezon 34 bin 491 seyirci ortalaması ile oynayan Trabzonspor, dünya genelinde en çok seyirci çeken 40 kulüp arasında ise 27. sırada kendisine yer bulmayı başardı.

        Türkiye'den sadece Trabzonspor'un yer aldığı listede zirve ise maç başına 73 bin 22 seyirci ortalaması ile oynayan Manchester United oldu. ManU'y 59 bin 556 bin seyirci ortalaması ile Arsenal takip etti. 3. sırada ise 58 bin 830 seyirci ortalamasıyla West Ham yer aldı.

        Sahadaki başarısı ile ligde ciddi bir performans primi kazanan Trabzonspor, tribünlerde yakaladığı doluluk ile de kasasına hatrı sayılır bir gelir koyma imkanı yakalamış oldu.

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