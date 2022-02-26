İngilizler stat doluluk oranına göre 40 kulübü sıraladı! Türkiye'den sadece Trabzonspor var

Süper Lig'de en yakın takipçisi Konyaspor'un 17 puan önünde yer alan ve şampiyonluğa koşan Trabzonspor, her kulvarda en iyiler arasında yer almaya devam ediyor. Ligde şampiyonluğa her hafta bir adım daha yaklaşan Bordo-Mavililer, saha içindeki başarısının yanı sıra tribünlerdeki doluluk oranı ile de dikkat çekiyor.