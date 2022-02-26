Özel Haber I Fırtına gümbür gümbür! Trabzonspor dev takımları solladı

Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'u 27 haftada topladığı 66 puanla 2.44 puan ortalaması tutturdu. Liglerinde lider olan takımların puan ortalamasına baktığımızda ortaya ilginç sonuçlar çıktı.
Portekiz Ligi lideri Porto, 2.73 puan ortalamasıyla ilk sırada yer aldı. Onu 2.47 ortalama ile Hollanda Ligi lideri Ajax takip etti.
Trabzonspor 2.44 puan ortalamasıyla üçüncülüğü elde etti. Guardiola'nın takımı Manchester City ise 2.42 puan ortalamasıyla listede 4. sırada yer aldı. Bayern Münih 2.39, Paris Saint Germain 2.36, Belçika lideri U.Gilloise 2.25 ve Milan ise 2.11 puan ortalaması tutturdu…