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    • Spor
    • 26.02.2022 13:32
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    • 26.02.2022 13:32
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    Özel Haber I Fırtına gümbür gümbür! Trabzonspor dev takımları solladı

    Son dakika Trabzonspor haberleri...Trabzonspor, Kayserispor engelini aşarak maç fazlasıyla en yakın rakibi Konyaspor’un 17 puan önüne geçti. Bordo-Mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig’de birçok rekor kırdı. Avrupa’nın önemli liglerinde ise birçok lideri geride bıraktı.

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Özel Haber I Trabzonspor dev takımları solladı

    Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'u 27 haftada topladığı 66 puanla 2.44 puan ortalaması tutturdu. Liglerinde lider olan takımların puan ortalamasına baktığımızda ortaya ilginç sonuçlar çıktı.

    Portekiz Ligi lideri Porto, 2.73 puan ortalamasıyla ilk sırada yer aldı. Onu 2.47 ortalama ile Hollanda Ligi lideri Ajax takip etti.

    Trabzonspor 2.44 puan ortalamasıyla üçüncülüğü elde etti. Guardiola'nın takımı Manchester City ise 2.42 puan ortalamasıyla listede 4. sırada yer aldı. Bayern Münih 2.39, Paris Saint Germain 2.36, Belçika lideri U.Gilloise 2.25 ve Milan ise 2.11 puan ortalaması tutturdu…

        Trabzonspor 7 önemli lig arasında puan ortalamasıyla 3. sırada yer aldı… Birçok dev takımı ise geride bıraktı.

        PUAN ORTALAMALARI

        Porto 2.73
        Ajax 2.47
        Trabzonspor 2.44
        M.City 2.42
        B.Münih 2.39
        PSG 2.36
        U.Gilloise 2.25
        Milan 2.11
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