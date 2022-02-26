Özel Haber I Fırtına gümbür gümbür! Trabzonspor dev takımları solladı

Trabzonspor 2.44 puan ortalamasıyla üçüncülüğü elde etti. Guardiola'nın takımı Manchester City ise 2.42 puan ortalamasıyla listede 4. sırada yer aldı. Bayern Münih 2.39, Paris Saint Germain 2.36, Belçika lideri U.Gilloise 2.25 ve Milan ise 2.11 puan ortalaması tutturdu…