Başakşehir - Fatih Karagümrük | CANLI ANLATIM

Son haftalarda performansını artıran Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig 27'nci haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan karşılaşmanın hakemi Yasin Kol.

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Son dört maçını kazanan Medipol Başakşehir, haftaya 46 puanla 3. sırada girdi. Galibiyet serisini sürdürmeyi hedefleyen turuncu-lacivertli ekip, evinde oynadığı 13 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik, 3'te mağlubiyet yaşadı.

VavaCars Fatih Karagümrük de İstanbul derbisinden 3 puanla ayrılmak istiyor. Geçen hafta Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup eden Volkan Demirel'in öğrencileri, puanını 36'ya yükseltti. Son 3 deplasman mücadelesini de kaybeden kırmızı-siyahlılar, dış sahadaki 13 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Vavacars Fatih Karagümrük 3-1 kazanmıştı.