Anthony Nwakaeme ortaya koyduğu performansla takımını şampiyonluğa taşıyor | Trabzonsopr haberleri

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu bu sezon ortaya koyduğu performansla takımını şampiyonluğa taşıyor.
Hafta içinde Başkan Ahmet Ağaoğlu ile yeni sözleşme için masaya oturacak Anthony Nwakaeme bu sezonki istatistikleriyle Trabzonspor'u zirvede tuttu.
Kayserispor maçının son anlarında attığı penaltı golüyle Trabzonspor'a şampiyonluk yolunda kritik bir 3 puan kazandıran Nijeryalı yıldızın puan katkısı ise muazzam.
20 PUAN KAZANDIRDI
Bordo-Mavililer'in 32 yaşındaki yıldız futbolcusu, bu sezon yaptığı gol katkısıyla Trabzonspor'a 20 puan kazandırdı.
Trabzonspor Süper Lig'de 66 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Anthony Nwakaeme, neredeyse Trabzonspor'un topladığı puanların 3'te birine imza attı.