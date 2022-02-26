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    • 26.02.2022 11:28
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    • 26.02.2022 11:38
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    Anthony Nwakaeme ortaya koyduğu performansla takımını şampiyonluğa taşıyor | Trabzonsopr haberleri

    Trabzonspor’un yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme bu sezon ortaya koyduğu performansla takımını şampiyonluğa taşıyor. Bordo-Mavililer’in 32 yaşındaki yıldız futbolcusu, bu sezon yaptığı gol katkısıyla Trabzonspor’a 20 puan kazandırdı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Nwakaeme takımını şampiyonluğa taşıyor

    Trabzonspor'un yıldız futbolcusu bu sezon ortaya koyduğu performansla takımını şampiyonluğa taşıyor.

    Hafta içinde Başkan Ahmet Ağaoğlu ile yeni sözleşme için masaya oturacak Anthony Nwakaeme bu sezonki istatistikleriyle Trabzonspor'u zirvede tuttu.

    Kayserispor maçının son anlarında attığı penaltı golüyle Trabzonspor'a şampiyonluk yolunda kritik bir 3 puan kazandıran Nijeryalı yıldızın puan katkısı ise muazzam.



    20 PUAN KAZANDIRDI
    Bordo-Mavililer'in 32 yaşındaki yıldız futbolcusu, bu sezon yaptığı gol katkısıyla Trabzonspor'a 20 puan kazandırdı.

    Trabzonspor Süper Lig'de 66 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Anthony Nwakaeme, neredeyse Trabzonspor'un topladığı puanların 3'te birine imza attı.

        HER 90 DAKİKADA BİR GOLE KATKI VERİYOR
        21 maçta 9 gol ve 9 asist üreten toplamda ise 18 gole katkı veren Nwakaeme, ligde her 90 dakikada bir gole katkı veriyor.

        'Beyin' lakaplı Nwakaeme, 2018 yılında İsrail Ligi ekibi Hapoel Beer Sheva'dan transfer edilmişti. Tecrübeli oyuncu, 2015-2016 sezonunda transfer olduğu İsrail ekibini 40 yıl sonra ligde şampiyonluğa taşımıştı.
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