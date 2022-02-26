Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 26.02.2022 22:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.02.2022 23:02
    ABONE OL

    Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich, kulübün yönetimini bıraktı!

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından kendisine yaptırım uygulanması çağrıları gelen Rus milyarder Roman Abramovich flaş bir karar aldı. İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin sahibi Abramovich, kulübün yönetimini vakfın mütevelli heyetine devrettiğini duyurdu.

    Abramovich’ten Chelsea kararı!

    İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, kulübün yönetimini vakfın mütevelli heyetine devrettiğini duyurdu.

    Abramovich, yaptığı açıklamada, her zaman kulübün çıkarlarını en iyi şekilde düşünerek kararlar aldığını belirterek, bu değerlere bağlı kalmaya devam ettiğini bildirdi.

    Roman Abramovich, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "Bu nedenle, bugün Chelsea vakfının mütevelli heyetine kulübün yönetimini ve sorumluluğunu veriyorum. Şu anda kulübün, oyuncuların, personelin ve taraftarların çıkarlarını gözetmek için en iyi konumda olduklarına inanıyorum."

    Abramovich'in kararı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından kendisine yaptırım uygulanması çağrılarının ardından geldi.

    Rus milyarder Abramovich, 2003'te İngiliz iş adamı Ken Bates'e 140 milyon sterlin ödeyerek Chelsea'nin sahibi olmuştu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Balat altyapısına köklü çözüm
    Haberler Spor Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich, kulübün yönetimini bıraktı!
        SON DAKİKA