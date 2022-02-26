Yiğit Caner Aydın kaç yaşında, nereli? Yiğit Caner Aydın kimdir?

Son dakika haberine göre, Dubai'de süren Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Yiğit Caner Aydın ve Nihat Türkmenoğlu'ndan oluşan W1 Erkek Çiftler Takımı Rusya'yı yenerek altın madalya kazandı. Yiğit Caner Aydın'ın hayatı da bu kapsamda merak edildi. Peki, Yiğit Caner Aydın kimdir? Yiğit Caner Aydın kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...

YİĞİT CANER AYDIN KİMDİR?

Yiğit Caner Aydın 23 Ağustos 1992 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Okçular Vakfı Spor Kulübü'nde kariyerini sürdürmektedir. Dünya sıralamasında güncel olarak 3. sıradadır.

Pekin'de düzenlenen 2017 Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda ilk kez ülkesini temsil etti. Takım olarak sıralama ve eleme atışlarında 2 dünya rekoru kırarak şampiyonluğa ulaştı. Bireysel kategoride ise bronz madalya maçını kaybederek yarışmayı 4. olarak tamamladı.

2013 yılında üniversite öğrencisiyken, arkadaşını üniversitesinde ziyaret ettiği bir günde başına devrilen bir stant sonucunda boyun omuru kırıldı ve C6 seviyesinde omurilik felci geçirdi. Elleri ve göğsünden itibaren tüm vücudu bu felçten etkilendi.

2016 yılında tavsiye üzerine okçuluğa başladı. Paralimpik okçuluk yarışmalarında W1(Ağır Engelli) kategorisinde yarışmaktadır.

Ulusal yarışmalarda iki yıl üst üste Türkiye 3.sü oldu ve milli takım kamplarına davet edildi. 2017 yılında Pekin'de düzenlenen Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonası kadrosuna seçilerek ilk kez ülkesini temsil etmiştir. Takım olarak 1967 puan atarak 2015 yılında Donaueschingen Dünya Şampiyonası'nda Rusya milli takımının 1830 puanlık rekorunu, elemelerde 215 puan atarak ABD milli takımının 201 puanlık rekorunu egale etmişlerdir Finalde Rusya'yı 205-202'lik skorla yenerek takım olarak dünya şampiyonluğuna ulaşmıştır.

Bireysel kategoride ilk turda Brezilyalı rakibi Luiz Perilo'yu 141-124, 2. turda Rus rakibi Igor Meshkov'u 134-134 berabere kaldığı maçta beraberlik atışında, çeyrek final maçında dünya sıralamasında 1. olan Çekyalı rakibi David Drahoninsky'i 138-132 yendi. Yarı finalde takım arkadaşı Ömer Aşık ile eşleşti. Ömer Aşık'a 134-132 kaybettikten sonra, bronz madalya maçında Rus rakibi Konstantin Donskoi'ye 131-126'lik skorla elenerek dünya şampiyonasını 4. olarak tamamlamıştır.

2019 yılı Mayıs ayında İtalya'nın Sardunya Adası Olbia şehrinde düzenlenen Avrupa Kupası 1. Ayak turnuvasında hem bireysel, hem de takım atışlarında şampiyon olarak yarışmayı 2 altın madalyayla bitirdi. İlk turda Eugenio Santana Franco'yu 139-109, çeyrek finalde Rus rakibi Denis Ten'i 139-131, yarı finalde takım arkadaşı Bahattin Hekimoğlu'nu 138-137 ve finalde Çekyalı rakibi David Drahoninsky'i 140-137 mağlup ederek ilk bireysel altın madalyasını kazanmıştır. Takım atışlarında final maçında kendilerine ait dünya rekorunu geliştirerek altın madalya kazanmışlardır.

Yine 2019 yılının Haziran ayında Hollanda'nın 's-Hertogenbosch şehrinde düzenlenen Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda sıralama atışları sonucunda toplam 1969 puan atarak kendilerine ait dünya rekorunu geliştirmişlerdir. Bu yarışmada üst üste 2. dünya şampiyonluklarını kazanmışlardır.