Spor Toto Süper Lig'de Karadeniz 'Fırtına'sı! Trabzonspor’da yenilmezlik serisi 20 maça ulaştı

Bordo mavili takım, şampiyonluk yarışındaki iddiasını Yukatel Kayserispor karşılaşmasında aldığı 3-2'lik zaferle perçinledi. Ligde istikrarlı bir tablo sergileyen bordo mavili ekip, dün akşam oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 geride kapatmasına rağmen ikinci yarıda Visca, Djaniny ve Nwakaeme'nin golleriyle önemli bir geri dönüşü başardı. Bordo mavililer sezonun 4'üncü haftasında oynadığı Galatasaray karşılaşmasından bu yana ilk kez bir iç saha maçının ilk yarısını geride kapattı ve ilk yarıda kalesinde 2 gol gördü.