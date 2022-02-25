Türkiye UEFA sıralamasında 16. basamaktan 19.’luğa geriledi

Şu anda 26.900 puana sahip olan Türkiye'nin üzerinde Danimarka, Hırvatistan, Çekya, Yunanistan ve İsviçre yer alıyor. Eğer sezonu ilk 15 içinde tamamlayamazsak önümüzdeki sezon Süper Lig'i ikinci bitirecek olan takımımız Şampiyonlar Ligi'ne değil Konferans Ligi'ne gidecek. Şampiyonumuz da direkt olarak gruplara kalamayacak ve ön eleme oynamak zorunda kalacak. Ayrıca Avrupa'ya gidecek takım sayımız 5'ten 4'e düşecek.



31 YILIN EN KÖTÜ DERECESİ

Türkiye eğer sezonu şu anda bulunduğu yerde veya daha altta tamamlarsa son 31 yılın en kötü derecesine de imza atmış olacağız.

Son olarak 1990-91 sezonunun sonunda 11.665 puanla 23. sırada yer alan Türkiye o tarihten bu yana bir futbol sezonunu 18. sıranın altında hiç tamamlamadı.

Söz konusu 31 yıl içinde en başarılı derecemiz ise 7.'lik oldu. Türkiye 2000-2001 sezonunun sonunda UEFA sıralamasında önemli ülkeleri geride bırakarak 7. basamakta yer almayı başarmıştı.







19 SIRAYA GERİLEDİK

1996-97 ve 2001-2022 sezonlarını ise 8. sırada tamamlayarak son 31 yıl içinde en başarılı 2. derecemizi elde ettik.

Son dönemde özellikle 3 büyüklerin hem saha içinde hem de saha dışında kötü yönetimleri sonrası çok hızlı bir düşüş yaşayan Türkiye sezona 13. sırada başlamasına rağmen şu anda 19. sıraya gerilemiş durumda.







Türkiye sadece bu sezon elde edilen puanlar baz alındığında ise Avrupa'da 26. sırada yer alıyor. Bu sezon Avrupa arenasında mücadele eden takımlarımızın toplam puanı 31 oldu. Bu puanın yarısını tek başına Galatasaray kazandı.



Türkiye bu sezonki puan durumunda Romanya, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi ve Macaristan gibi ülkelerin gerisinde kaldı.



Türk futbolu içinde bulunduğu kötü tabloyu biraz olsun tersine çevirmek için tüm umudunu Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansına bağlamış durumda.



Sarı-Kırmızılılar'ın son 16 turundaki rakibi bugün 14.00'teki kura çekiminde belli olacak.