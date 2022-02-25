Slavia Prag Fenerbahçe'ye futbol dersi verdi! İşte ibretlik tablo





Çekya ekibi ayrıca sadece saha içinde değil saha dışında da çok doğru hamlelere imza atıyor Bu sezon transfere sadece 7 milyon Euro harcayan Slavia Prag buna karşın 22 milyon Euro'luk futbolcu satışı yaparak önemli bir kar elde etti. Slavia geçen sezon ise 24.6 milyon Euro'luk oyuncu satışı yaptı ve 19 milyon Euro'luk kar elde etti.