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    • Spor
    • 25.02.2022 12:14
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    • 25.02.2022 12:14
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    Slavia Prag Fenerbahçe'ye futbol dersi verdi! İşte ibretlik tablo

    Deplasmanda Slavia Prag'a 3-2'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nden elendi. Sarı-lacivertli ekibi iki maçta da deviren Slavia Prag, mütevazi kadrosuna rağmen oynadığı futbolla alkış topladı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fenerbahçe’ye ders verdi! İşte ibretlik tablo

    Fenerbahçe deplasmanda Slavia Prag'a 3-2 yenilerek Süper Lig ve Türkiye Kupası'ndan sonra Avrupa'ya da havlu attı. Sarı-Lacivertliler'i her iki maçta da aynı skorla deviren Çekya ekibi mütevazi kadrosuna rağmen sergilediği performansla büyük alkış topladı.



    Son 3 sezonda Çekya Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan bu sezon da lider durumda bulunan Slavia Prag'ın en çok dikkat çeken özelliği istikrarı. Takımı tam 4.5 yıldır Jindrich Trpisovsky çalıştırıyor. 45 yaşındaki teknik adam üst üste gelen 3 şampiyonluk ve Avrupa'daki ses getiren işlerin mimarı oldu.



    Fenerbahçe ise söz konusu dönemde tam 9 ayrı teknik adamla çalışarak istikrarın yakınından bile geçemedi. Slavia Prag'ın Sarı-Lacivertliler'i dün 3-2 mağlup eden 11'inin yaş ortalaması sadece 26'ydı. Ayrıca Çekya kulübü bu 11 futbolcuyu sadece 9,7 milyon Euro'ya transfer etti. Bu rakam dün sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye maliyetinin bile altında.



        Sarı-Lacivertliler geçen sezon devre arasında milli futbolcuyu almak için Başakşehir'e 11 milyon Euro ödemişti. Slavia Prag son dönemde sadece kendi liginde değil Avrupa'daki başarılarıyla da adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz sezon ve 2018-19'da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselme başarısı gösteren Slavia önce Chelsea sonra ise Arsenal'e elenmesine rağmen sergilediği futbolla büyük alkış aldı.



        Çekya ekibi ayrıca sadece saha içinde değil saha dışında da çok doğru hamlelere imza atıyor Bu sezon transfere sadece 7 milyon Euro harcayan Slavia Prag buna karşın 22 milyon Euro'luk futbolcu satışı yaparak önemli bir kar elde etti. Slavia geçen sezon ise 24.6 milyon Euro'luk oyuncu satışı yaptı ve 19 milyon Euro'luk kar elde etti.



        2019-20 sezonunda 29 milyon Euro'luk transfer geliri elde eten Çekya kulübü böylece son 3 sezonda yaklaşık 60 milyon Euro'luk oyuncu satışına imza attı. Kaybedilen önemli yıldızlara rağmen, kurulan başarılı organizasyon sayesinde saha içindeki istikrar aynen devam etti.



            Slavia Prag son 3 sezonda Alex Kral, Tomas Soucek, Vladimir Coufal, Abdallah Sima, David Zima ve Jan Kutcha gibi önemli yıldızlarını sattı. Ancak bu isimlerin yerini genç ve potansiyelli yıldızlarla doldurdu.



            Devre arasında Banik Ostrava'dan 1.2 milyon Euro'ya alınan Yira Sor dün gece Fenerbahçe ağlarını 2 kez sarsarken, oynadığı futbolla da herkesin dikkatini çekti. 21 yaşındaki Nijeryalı yıldızın önümüzdeki dönemde çok önemli bir rakama satılması bekleniyor.

            26 yaşındaki Peter Olayinka, 18 yaşındaki Daniel Samek ve 23 yaşındaki Oscar Dorley'in de peşinde çok önemli Avrupa kulüplerinin olduğu konuşuluyor. Kısacası Slavia Prag görünürde basit ancak çok doğru adımlar atarak, bir futbol kulübünün nasıl yönetilmesi gerektiğini herkese gösteriyor.

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            Haberler Spor Slavia Prag Fenerbahçe'ye futbol dersi verdi! İşte ibretlik tablo
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