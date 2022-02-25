Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 25.02.2022 12:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.02.2022 13:05
    ABONE OL

    Son dakika: Şampiyonlar Ligi Finali Rusya-Ukrayna gerilimi sonrası Rusya'dan alındı

    Son dakika haberi... UEFA, 2021-2022 Şampiyonlar Ligi final maçının, Rusya'nın Saint Petersburg şehri yerine Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacağını açıkladı. Ayrıca alınan bir başka karar göre de Rusya ve Ukrayna kulüpleri ile milli takımlar, UEFA organizasyonlarında evindeki maçları tarafsız sahada oynayacak.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Şampiyonlar Ligi Finali Rusya’dan alındı

    UEFA, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini görüşmek amacıyla olağanüstü toplandı.

    Toplantı sonrası yapılan açıklamaya göre 28 Mayıs 2022'de Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Krestovsky Stadı'nda yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi final maçının yeri değiştirildi.

    Final karşılaşması Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'de oynanacak.

    Ayrıca alınan bir başka karar göre de Rusya ve Ukrayna kulüpleri ile milli takımlar, UEFA organizasyonlarında evindeki maçları tarafsız sahada oynayacak.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Dijitalleşen KOBİ’ler ve esnaflar Trendyol ile büyüyor
    Haberler Spor Son dakika: Şampiyonlar Ligi Finali Rusya-Ukrayna gerilimi sonrası Rusya'dan alındı
        SON DAKİKA