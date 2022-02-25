Fenerbahçe'de Ozan Tufan hüsranı! Taraftarlar öfke kustu

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a elenirken taraftarların hedefinde yıldız oyuncular vardı... Sarı-Lacivertli taraftarlar bazı oyuncuların saha içinde yeteri kadar mücadele etmediğini iddia ediyor.
Hedefteki isimlerden biri de Ozan Tufan... Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a giden ancak orada bir türlü istediği performansı sergileyemeyen tecrübeli oyuncu devre arasında yeniden Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.
Kadıköy'e yeniden dönüş yapan Ozan Tufan'ın formsuzluğu devam etti ve teknik direktör İsmail Kartal da onu kulübeye mahkum etti...
Fenerbahçe'de son maçlardaki performansıyla eleştirilen isimlerden olan Ozan Tufan'ın Çekya'daki Slavia Prag maçındaki tavrı taraftarı çıldırttı. Sor'un attığı 3. golde ağır kalması ve vurdum duymaz tavrıyla taraftarı kahretti.