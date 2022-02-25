Fenerbahçe'de Ozan Tufan hüsranı! Taraftarlar öfke kustu

Kadıköy'e yeniden dönüş yapan Ozan Tufan'ın formsuzluğu devam etti ve teknik direktör İsmail Kartal da onu kulübeye mahkum etti...

Fenerbahçe'de son maçlardaki performansıyla eleştirilen isimlerden olan Ozan Tufan'ın Çekya'daki Slavia Prag maçındaki tavrı taraftarı çıldırttı. Sor'un attığı 3. golde ağır kalması ve vurdum duymaz tavrıyla taraftarı kahretti.