Sezon şubatta bitti! Lig ve kupaya havlu atan Fenerbahçe Avrupa'dan da elendi

Yine Fener yine hüsran... Sarı- Lacivertliler, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Slavia Prag'a İstanbul'da olduğu gibi 3-2 yenilerek Avrupa defterini kapattı. Lig zirve yarışına havlu atan, Türkiye Kupası'na veda eden Fener böylece şubat ayında hedefsiz kaldı.
MAÇA ÇOK KÖTÜ BAŞLADIK
19. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Schranz'ın yakın mesafeden yaptığı vuruşta top filelere gitti: 1-0. 27. dakikada Sor karşı karşıya pozisyonda Altay'ı mağlup etti: 2-0.
MERT HAKAN'DAN ŞIK VURUŞ
39. dakikada sahneye Mert Hakan çıktı ve ceza sahası dışından güzel bir golle Fenerbahçe'yi umutlandırdı. 50. dakikada Sor'un vuruşunda Altay gole izin vermedi.