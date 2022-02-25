Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Sezon şubatta bitti! Lig ve kupaya havlu atan Fenerbahçe Avrupa'dan da elendi

    Slavia’ya yine 3-2 yenilen F.Bahçe, Konferans Ligi’nden elendi. Sor (2) ve Schranz’ın gollerini engelleyemeyen Kanarya’ya Mert Hakan ve Berisha’nın golleri yetmedi.

    Adı Fener her yerde keder!

    Yine Fener yine hüsran... Sarı- Lacivertliler, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Slavia Prag'a İstanbul'da olduğu gibi 3-2 yenilerek Avrupa defterini kapattı. Lig zirve yarışına havlu atan, Türkiye Kupası'na veda eden Fener böylece şubat ayında hedefsiz kaldı.



    MAÇA ÇOK KÖTÜ BAŞLADIK
    19. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Schranz'ın yakın mesafeden yaptığı vuruşta top filelere gitti: 1-0. 27. dakikada Sor karşı karşıya pozisyonda Altay'ı mağlup etti: 2-0.



    MERT HAKAN'DAN ŞIK VURUŞ
    39. dakikada sahneye Mert Hakan çıktı ve ceza sahası dışından güzel bir golle Fenerbahçe'yi umutlandırdı. 50. dakikada Sor'un vuruşunda Altay gole izin vermedi.



        KALEYİ ABLUKAYA ALDILAR!
        Slavia Prag, F.Bahçe kalesine dün 21 şut attı, 8 isabet sağladı. 2.1 gol beklentisi yarattı.



        HELAL OLSUN SANA ARDA
        Slavia maçında 57. dakikada oyuna giren Arda Güler, takımının 2. golü öncesi şov yaptı. Yedek kalması ise tepkiyle karşılandı. Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile oynadığı maçta 57. dakikada oyuna giren Arda Güler, ortaya koyduğu performansla yine alkış aldı. F.Bahçe'nin ikinci golü öncesi adeta şov yapan yapan Arda'nın yedek kalması ise tepkiyle karşılandı. Taraftarlar, Slavia karşısında genç Arda'nın oyuna ikinci yarıda alınmasına sert bir çıkış yaparken, "Arda Güler nasıl oynamaz! O bu takımın en yetenekli futbolcusu" yorumları yapıldı.



        FENERBAHÇE'DE FERDİ ŞOKU!
        Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Slavia Prag maçını sakatlığı sebebiyle tamamlayamadı. Takımının yediği ilk gol öncesi sakatlanan, tedavi sonrası bir süre oyuna devam eden Ferdi, 29. dakikada yerini Nazım Sangare'ye bıraktı. Bu gelişme takımda moralleri kaçırdı. Ferdi'nin sağlık durumunun bugün yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanması bekleniyor.



            ALİ KOÇ BAŞKAN F.BAHÇE PERİŞAN
            F.Bahçe taraftarı istifaya davet ettikleri başkan Ali Koç'u Slavia Prag maçında açtığı pankartla bir kez daha sert bir dille eleştirdi. Tribünlerde Koç aleyhinde, "Ali Koç başkan Fenerbahçe perişan" şeklinde pankart açıldı. Pankart sosyal medyada gündem oldu.



            BERİSHA'NIN GOLÜ YETMEDİ
            52. dakikada Sor yüzde yüz pozisyonda topu dışarıya attı. 62. dakikada Sor bu kez topu ağlarımıza yolladı: 3-1. 90. dakikada Berisha'nın golü tur için yeterli olmadı: 3-2.



            TÜRKİYE ARTIK 19. BASAMAKTA
            Fenerbahçe'nin dünkü yenilgisiyle Çekya'nın gerisine düştük. Prag deplasmanında Fenerbahçe'nin Slavia Prag'a yenilmesi ülke puanı açısından bizi büyük bir sıkıntıya soktu. Dünkü mağlubiyet sonrasında Türkiye, Çekya'nın gerisine düştü ve sıralamada 19.'luğa geriledi. Eğer sezonu ilk 15 sıra içinde tamamlayamazsak 2 sezon sonra Şampiyonlar Ligi'ne 1 takım gönderebileceğiz.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Dijitalleşen KOBİ’ler ve esnaflar Trendyol ile büyüyor
            Haberler Spor Sezon şubatta bitti! Lig ve kupaya havlu atan Fenerbahçe Avrupa'dan da elendi
                SON DAKİKA