Sezon şubatta bitti! Lig ve kupaya havlu atan Fenerbahçe Avrupa'dan da elendi





HELAL OLSUN SANA ARDA

Slavia maçında 57. dakikada oyuna giren Arda Güler, takımının 2. golü öncesi şov yaptı. Yedek kalması ise tepkiyle karşılandı. Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile oynadığı maçta 57. dakikada oyuna giren Arda Güler, ortaya koyduğu performansla yine alkış aldı. F.Bahçe'nin ikinci golü öncesi adeta şov yapan yapan Arda'nın yedek kalması ise tepkiyle karşılandı. Taraftarlar, Slavia karşısında genç Arda'nın oyuna ikinci yarıda alınmasına sert bir çıkış yaparken, "Arda Güler nasıl oynamaz! O bu takımın en yetenekli futbolcusu" yorumları yapıldı.