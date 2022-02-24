Corinthias'ın başına geçen eski Fenerbahçe teknik çalıştırıcı Vitor Pereira Diego Rossi'yi istiyor

Fenerbahçe ile aralık ayında yollarını ayıran ve önceki gün Corinthias'ın başına geçen Vitor Pereira'nın, Sarı-Lacivertli takımın Uruguaylı yıldızı Diego Rossi'yi Brezilya kulübüne transfer etmek istediği öne sürüldü.
Adı bir süredir Brezilya kulüpleri Flamengo ve Internacional ile anılan Fenerbahçeli Diego Rossi için Vitor Pereira'nın Corinthias'ın başına geçmesiyle sürpriz bir transfer iddiası daha geldi.
Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevinden aralık ayında ayrılan Vitor Pereira'nın sezon başında Sarı-Lacivertli takıma bizzat transfer ettirdiği Diego Rossi'yi Corinthias'a götürmek istediği Brezilya basınındaki haberlerde belirtildi.