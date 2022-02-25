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    • Spor
    • 25.02.2022 07:36
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    • 25.02.2022 07:36
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    Galatarasay Başkanı Burak Elmas'a ev sattıran tehdit!

    Galatarasay Başkanı Burak Elmas, takımının aldığı kötü sonuçlar sonrası taraftarın hedefi haline geldi. Elmas, bazı fanatiklerin adresini ifşa etmesi üzerine, Beykoz’daki evini apar topar satıp başka bir semte taşındı.

    Elmas’a ev sattıran tehdit!

    Galatasaray'ın 38'inci başkanı Burak Elmas, ilk sezonunda takımının aldığı sonuçlar nedeniyle zor günler geçiriyor. Bir yandan takımını ayağa kaldırmaya çalışan başkan, bir yandan da ev adresine kadar ulaşan tehditlerle uğraşıyor.


    Bazı fanatiklerin ev adresini paylaşmasından büyük rahatsızlık duyan Elmas, Beykoz'da oturduğu lüks sitedeki villasını 3 milyon dolara sattı. Evi, Oytun Özdoğan adlı bir iş insanı satın aldı. Başkan Elmas'ın yeni adresini sır gibi sakladığı öğrenildi.

    Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, "Burak Elmas yeni yuvasını nerede kuracak bilmiyorum ve öğrenmek de istemedim. Gerçi bilsem de söylemem. Çünkü sırf başkanı olduğu takım kötü sonuçlar alıyor diye eşini ve çocuklarını bile tehdit eden, onlara ağıza alınmayacak sözler söyleyen fanatikler varken yeni yuvasının semtini bile söylemem." ifadelerini kullandı.

        İşte Bülent Cankurt'un bugünkü yazısı;

        TEHDİTLER EV SATTIRDI
        Galatasaray'a 38. başkan olan ve ilk sezonunu yaşayan Başkan Burak Elmas, bir yandan çok kötü giden takımını ayağa kaldırmaya çalışırken bir yandan da işi ailesine tehdide kadar götüren fanatiklerle uğraşmak zorunda kalıyor. Bir röportajında fanatiklerin, evinin adresini bile verdiğini söyleyen Burak Elmas'ın, bu yüzden mi bilmiyorum ama evini değiştirdiğini öğrendim.

        3 MİLYON DOLARA SATTI
        Elmas, Beykoz Konakları'ndaki villasını, 3 milyon dolara satmış. Villayı, Oytun Özdoğan adlı bir iş insanı satın almış. Burak Elmas yeni yuvasını nerede kuracak bilmiyorum ve öğrenmek de istemedim. Gerçi bilsem de söylemem. Çünkü sırf başkanı olduğu takım kötü sonuçlar alıyor diye eşini ve çocuklarını bile tehdit eden, onlara ağıza alınmayacak sözler söyleyen fanatikler varken yeni yuvasının semtini bile söylemem.

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        Haberler Spor Galatarasay Başkanı Burak Elmas'a ev sattıran tehdit!
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