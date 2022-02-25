Galatarasay Başkanı Burak Elmas'a ev sattıran tehdit!

3 MİLYON DOLARA SATTI

Elmas, Beykoz Konakları'ndaki villasını, 3 milyon dolara satmış. Villayı, Oytun Özdoğan adlı bir iş insanı satın almış. Burak Elmas yeni yuvasını nerede kuracak bilmiyorum ve öğrenmek de istemedim. Gerçi bilsem de söylemem. Çünkü sırf başkanı olduğu takım kötü sonuçlar alıyor diye eşini ve çocuklarını bile tehdit eden, onlara ağıza alınmayacak sözler söyleyen fanatikler varken yeni yuvasının semtini bile söylemem.

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