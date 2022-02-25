Şampiyonlar Ligi finali Saint Petersburg'dan alınıp başka bir ülkeye verildi. Yaşanan bu gelişme sonrası sporseverler Avrupa'nın en büyük turnuvasının yeni yerini merak ediyor. Peki, Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak? Şampiyonlar Ligi finali hangi ülkede yapılacak? İşte detaylar...
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE OYNANACAK?
UEFA, 2021-2022 Şampiyonlar Ligi final maçının, Rusya'nın Saint Petersburg şehri yerine Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacağını açıkladı.
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası olağanüstü toplanan UEFA Yönetim Kurulu, 28 Mayıs'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi finali ev sahipliğinin, Saint Petersburg'dan alınarak Paris'teki Stade de France'a verildiğini duyurdu.
Ayrıca Rusya ve Ukrayna kulüpleri ile milli takımlarının, iç sahadaki UEFA müsabakalarının tarafsız sahada oynanmasına karar verildiği belirtildi.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve yönetim kurulu üyeleri; Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği harekat ile ilgili olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Çevrim içi ortamda yapılan toplantıda, yaşanan gelişmeler sonrasında 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg kentinde oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin yerinin değiştirilmesi kararı alındı. Final, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Stade de France'de oynanacak.