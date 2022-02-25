Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 25.02.2022 14:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.02.2022 14:33
    ABONE OL

    Galatasaray'a UEFA Avrupa Ligi'nde Şampiyonlar Ligi gibi kura! Barcelona İstanbul'a geliyor

    Son dakika Galatasaray haberleri... Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım konumunda olan Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu. Sarı-kırmızılı ekip UEFA Avrupa Ligi'nde İspanyol devi Barcelona ile eşleşti.

    Galatasaray’a Avrupa Ligi’nde Şampiyonlar Ligi gibi kura

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belirlendi.

    İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen törende, Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu son 16 turu kuraları çekildi.

    Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, İspanya ekibi Barcelona ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar, ilk maçını 10 Mart'ta İspanya'da, rövanş karşılaşmasını ise 17 Mart'ta İstanbul'da oynayacak.

    Son 16 turunda eşleşmeler şöyle:
    Rangers (İskoçya) - Kızılyıldız (Sırbistan)
    Braga (Portekiz) - Monaco (Fransa)
    Porto (Portekiz) - Olimpik Lyon (Fransa)
    Atalanta (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya)
    Sevilla (İspanya) - West Ham United (İngiltere)
    Barcelona (İspanya) - Galatasaray (Türkiye)
    Leipzig (Almanya) - Spartak Moskova (Rusya)
    Real Betis (İspanya) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Dijitalleşen KOBİ’ler ve esnaflar Trendyol ile büyüyor
    Haberler Spor Galatasaray'a UEFA Avrupa Ligi'nde Şampiyonlar Ligi gibi kura! Barcelona İstanbul'a geliyor
        SON DAKİKA