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    Rusya’nın Ukrayna'ya saldırısına futbol dünyasından da tepki geldi

    Rumen hoca, “Kiev’den asla ayrılmayacağım, korkak değilim. Umarım bu beyinsiz büyük insanlar bu savaşı durdurabilir” dedi. UEFA da bugün olağanüstü toplanılacağını duyurdu...

    Umarım beyinsiz insanlar savaşı durdurur

    Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri müdahele futbol dünyasında da gündemin ilk maddesi oldu. Ukrayna'da tüm spor faaliyetleri 30 gün boyunca durdurulurken, Dinamo Kiev'i çalıştıran Mircea Lucescu'dan çok flaş açıklamalar geldi.



    "DUA EDİN!"
    Daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve Milli Takımımız'da da görev yapan Rumen teknik adam, "Kiev'den Romanya'ya dönmek için ayrılmayacağım, korkak değilim. Umarım bu beyinsiz büyük insanlar bu savaşı durdurur. Olayın asla bu noktaya gelebileceğini düşünmemiştim" dedi. Shakhtar Donetsk'te forma giyen Junior Moraes ise, "Durum çok ciddi. Arkadaşlarım ve ailemle Kiev'de mahsur kaldık ve kurtulmak için bir çözüm bekliyoruz. Bir otelin içinde tutuluyoruz. Bizim için dua edin" ifadesini kullandı. Manchester City'de oynayan Zinchenko, Putin'le ilgili yaptığı küfürlü paylaşımı ise gelen tepkiler sonrasında sildi.



    GAZPROM PROTESTOSU
    Alman kulübü Schalke ise Twitter'dan bir açıklama yaparak ünlü Rus enerji şirketi Gazprom'un ismini formasından kaldıracağını duyurdu. Öte yandan UEFA bugün olağanüstü toplanma kararı aldı. Yapılacak kritik zirvede mayıs ayında St. Petersburg'da yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin başka bir şehre alınması görüşülecek.



        YAREMCHUK'TAN SAVAŞ TEPKİSİ
        Önceki gece Benfica ile Ajax arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçına savaş protestosu damgasını vurdu. Benfica'ya beraberliği getiren golü atan Yaremchuk, gol sevinci sırasında formasını çıkarttı ve üzerinde Ukrayna devlet armasının olduğu bir tişörtle kameralara poz verdi. Ukraynalı forvet, "Memleketimden uzağım ama kalbim onların yanında" dedi.



        SKANDAL PAYLAŞIM
        Dün sabah saatlerinde UEFA Avrupa Ligi'nin resmi Twitter hesabından skandal nitelikte bir paylaşım yapıldı. Tüm dünya savaşın etkilerini yaşarken, "Herkese mutlu perşembeler" ifadesi kullanıldı. Bir anda sosyal medya üzerinde büyük bir tepkiye yol açan bu paylaşım kısa süre içinde kaldırıldı.

        BÜYÜKLERDEN SAVAŞA 'HAYIR'
        Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline Süper Lig kulüplerinden de tepki geldi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla "Savaşa hayır" mesajı gönderdi. Bunun yanı sıra Süper Lig kulüpleri de yaptıkları paylaşımlarla Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınadı. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil ise kendisine ait formayı giyen bir çocuğun eli silahlı bir askere kırmızı kart gösterdiği fotoğrafı sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. Türk futbolunda oludğu gibi Avrupa'nın önemli kulüpleri de yapılan açıklamalarla Rusya'nın Ukrayna'ı işgaline tepki gösterdi. Tüm dünyada "Savaşa hayır" sesleri yükseldi.

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