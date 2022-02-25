Rusya’nın Ukrayna'ya saldırısına futbol dünyasından da tepki geldi





"DUA EDİN!"

Daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve Milli Takımımız'da da görev yapan Rumen teknik adam, "Kiev'den Romanya'ya dönmek için ayrılmayacağım, korkak değilim. Umarım bu beyinsiz büyük insanlar bu savaşı durdurur. Olayın asla bu noktaya gelebileceğini düşünmemiştim" dedi. Shakhtar Donetsk'te forma giyen Junior Moraes ise, "Durum çok ciddi. Arkadaşlarım ve ailemle Kiev'de mahsur kaldık ve kurtulmak için bir çözüm bekliyoruz. Bir otelin içinde tutuluyoruz. Bizim için dua edin" ifadesini kullandı. Manchester City'de oynayan Zinchenko, Putin'le ilgili yaptığı küfürlü paylaşımı ise gelen tepkiler sonrasında sildi.