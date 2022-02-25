Rusya’nın Ukrayna'ya saldırısına futbol dünyasından da tepki geldi

Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri müdahele futbol dünyasında da gündemin ilk maddesi oldu. Ukrayna'da tüm spor faaliyetleri 30 gün boyunca durdurulurken, Dinamo Kiev'i çalıştıran Mircea Lucescu'dan çok flaş açıklamalar geldi.
"DUA EDİN!"
Daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve Milli Takımımız'da da görev yapan Rumen teknik adam, "Kiev'den Romanya'ya dönmek için ayrılmayacağım, korkak değilim. Umarım bu beyinsiz büyük insanlar bu savaşı durdurur. Olayın asla bu noktaya gelebileceğini düşünmemiştim" dedi. Shakhtar Donetsk'te forma giyen Junior Moraes ise, "Durum çok ciddi. Arkadaşlarım ve ailemle Kiev'de mahsur kaldık ve kurtulmak için bir çözüm bekliyoruz. Bir otelin içinde tutuluyoruz. Bizim için dua edin" ifadesini kullandı. Manchester City'de oynayan Zinchenko, Putin'le ilgili yaptığı küfürlü paylaşımı ise gelen tepkiler sonrasında sildi.
GAZPROM PROTESTOSU
Alman kulübü Schalke ise Twitter'dan bir açıklama yaparak ünlü Rus enerji şirketi Gazprom'un ismini formasından kaldıracağını duyurdu. Öte yandan UEFA bugün olağanüstü toplanma kararı aldı. Yapılacak kritik zirvede mayıs ayında St. Petersburg'da yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin başka bir şehre alınması görüşülecek.